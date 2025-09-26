Putin sfida la Nato, jet russi volano su Alaska e Lettonia: “Se ne abbattete uno sarà guerra”

Roma, 26 settembre 2025 – Proseguono le provocazioni della Russia ai confini dell’Alleanza atlantica e aumenta la tensione sul fianco Est della nato, sempre più militarizzato. Ieri lo sconfinamento di cinque caccia russi – un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 – nei pressi dello spazio aereo lettone ha fatto scattare l’intervento di due Gripen ungheresi del Nato Baltic Air Policing, decollati dalla base Siauliai, in Lituania.

Mercoledì, invece, il North American Aerospace Defense Command (Norad) ha fatto alzare in volo quattro F16 e 4 aerei tanker Kc-135, per “identificare e intercettare” quattro aerei russi – due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 – che stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada.

Il presidente russo Vladimir Putin e il segretario generale della Nato, Mark Rutte

Nella notte tra il 24 e il 25, nuove incursioni di droni erano state segnalate in Danimarca negli aeroporti di Billund, il secondo più grande del Paese, di Aalborg, usato per voli commerciali e militari, di Esbjerg e Sonderborg, e presso la base aerea di Skrydstrup, dove sono operativi alcuni caccia danesi F-16 e F-35.

Il Norad minimizza ricordando che l’attività militare russa nell’Adiz è comune e non viene considerata una minaccia. Anche il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, sceglie la via della prudenza limitandosi a constatare la presenza di “attori professionisti” dietro a quello che definisce “un attacco ibrido”. Ma, se da una parte si tenta di frenare una possibile escalation, dall’altra appare, ormai, chiaro il denominatore comune dietro alle recenti violazioni in Polonia, Estonia e Romania e alle sempre più frequenti incursioni di droni nei cieli europei.

Se gli Stati Uniti e l’Europa vogliono dettare le loro condizioni devono essere pronti ad affrontare le conseguenze di tale scelta, è il messaggio che si legge tra le righe degli ultimi sconfinamenti. Nel frattempo la Russia continua indisturbata la sua guerra psicologica con l’Europa, testando le capacità di reazione dell’Alleanza. Una strategia che ricorda il detto leninista “vai con la baionetta: se senti il metallo fermati, se senti morbido continua ad avanzare”.

E ora, sul fronte Nato, mantenere un equilibrio sta diventando sempre più difficile. “Ogni centimetro di territorio va difeso, e questo significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo gli avvertimenti, dopo essere stati ovviamente molto chiari, l’opzione di abbattere un aereo da combattimento che ha violato il nostro spazio aereo è sul tavolo” ha detto ieri alla Cnn, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

“Se necessario, sì. I nostri militari sono addestrati e pronti per questo. Sappiamo come farlo”, le ha fatto eco il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Parole che seguono l’affondo con cui Donald Trump ha invitato i Paesi della Nato ad “abbattere” i jet russi che violano i loro cieli, salvo poi non assicurare il suo sostegno agli Alleati contro la Russia. E su quello che accadrebbe l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, è stato chiaro: “Sarebbe guerra”. Per il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov “la Nato e l’Europa hanno già dichiarato, una vera e propria guerra alla Russia”.

Intanto, secondo quanto scrive il Washington Post, il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato a centinaia di generali e ammiragli di radunarsi con breve preavviso e senza una ragione dichiarata in una base dei Marines in Virginia la prossima settimana, seminando confusione e allarme dopo il licenziamento di numerosi alti dirigenti da parte dell’amministrazione.