Putin sente Trump : "Non molliamo gli obiettivi. Ma vogliamo negoziare"

Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio slogan pubblicitario. Nella politica estera di Trump, però, le conversazioni via cavo sembrano complicare le cose e prolungare i conflitti. Di certo, non sembrano deporre a favore dell’Ucraina. Ieri il tycoon è stato quasi un’ora al telefono con Vladimir Putin. Oggi, o nei prossimi giorni, sarà la volta di Zelensky.

FILO DIRETTO

Secondo il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, quella fra i numeri uno di Mosca e Washington è stata una telefonata "franca, pragmatica e concreta", nella quale si sono trovati "sulla stessa lunghezza d’onda". Ma in serata (ora italiana), Donald Trump interpellato dalla stampa ha ammesso che "non si sono fatti progressi" e di non essere soddisfatto della situazione. Putin ne ha approfittato per ribadire ciò che sostiene da mesi: la Russia non ha alcuna intenzione di rinunciare ai territori conquistati finora. Non solo. La guerra potrà dirsi davvero finita solo quando "verranno eliminate le cause che l’hanno provocata". Tradotto: l’Ucraina dovrà rinunciare per sempre all’adesione alla Nato e probabilmente alla propria capacità di difesa. Una linea dura, davanti alla quale è difficile trovare un compromesso. Tuttavia, Trump e Putin hanno comunque concluso che i negoziati continueranno. Dialogo aperto anche sulla questione iraniana, che per il tycoon è molto più rilevante di quella ucraina, e per la quale potrebbe aver bisogno dell’appoggio di Mosca per riportare Teheran ai negoziati sul nucleare.

IL TURNO DI ZELENSKY

Oggi, o nei prossimi giorni, dovrebbe essere il turno del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che spera ancora di poter ottenere un’esenzione dallo stop americano all’invio di armi all’estero. Ma le probabilità sono poche. Non solo il Ministero degli Esteri ucraino non è stato informato del provvedimento: l’amministrazione di Kiev sta faticando, e non poco, per far parlare i due presidenti, mentre la linea con Putin sembra quanto mai libera. Secondo il Wall Street Journal, i Patriot – i sistemi missilistici di difesa richiesti da Kiev da mesi – sono fermi in Polonia, bloccati dal presidente proprio quando erano quasi giunti a destinazione. Questo, sebbene ieri Trump abbia detto di voler continuare a dare armi a Kiev. Il presidente ucraino, che ieri si trovava ad Aarhus per partecipare all’inaugurazione del semestre di presidenza Ue della Danimarca, ha parlato con grande franchezza: "Spero che nei prossimi giorni potrò parlare con il presidente Trump. Ovviamente, contiamo sul prosieguo del sostegno americano, ma ci sono alcuni elementi di cui l’Europa è un po’ sprovvista a oggi, come i sistemi missilistici Patriot". Il leader ucraino ha anche rilanciato l’idea di un incontro ad alto livello: "È Putin che decide tutto. Siamo pronti a incontrarlo in qualsiasi formato", ha detto.

MORTI ECCELLENTI

Sulla linea del fronte, l’avanzata russa sembra riprendere a ritmi sostenuti e si prepara all’assedio della città ucraina di Sumy. Kiev, però, non demorde e continua a mettere a segno operazioni di intelligence in grado di eliminare elementi chiave per Mosca. Ieri, il generale Mikhail Gudkov, vice capo della Marina russa, è rimasto ucciso in un attacco missilistico ucraino nella regione di confine russa del Kursk. Con lui sono morti anche un altro ufficiale, Nariman Shikhaliev, e un numero imprecisato di soldati.