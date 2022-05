Guerra Ucraina Russia, Lavrov: "Piano di pace Italia non è serio"

Roma, 26 maggio 2022 - Il piano di pace dell'Italia per la guerra in Ucraina viene bocciato dalla Russia: "Non è serio". Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, nel corso di un'intervista a una emittente araba riportata da Russia Today, ha bollato come "non serie" le proposte di pace italiane per risolvere il conflitto in corso in Ucraina. "I politici seri che vogliono ottenere risultati e non sono impegnati nell'autopromozione di fronte al loro elettorato, non possono proporre questo genere di cose", ha detto Lavrov che ha ribadito come l'Italia non abbia inviato il piano a Mosca, ma "quanto appare sui media - ha aggiunto, riferendosi in particolare alle ipotesi di Donbass e Crimea sotto sovranità ucraina con uno status autonomo - provoca un sentimento di rammarico".

Lavrov ha attaccato direttamente il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio: "Il signor Luigi Di Maio - ha detto Lavrov nell'intervista - è attivo nel campo dei media e sta promuovendo l'iniziativa italiana dei quattro punti. Secondo lui, è anche scritto sui media, questa iniziativa italiana potrebbe 'non solo adattarsi a Russia e Ucraina, ma anche fornire quasi un nuovo processo di Helsinki, nuovi accordi sulla sicurezza europea' e sarebbe già condivisa dai Paesi del G7 e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite". Lavrov ha aggiunto: "Non so se sia vero o no, a chi lo ha mostrato. Nessuno ci ha dato niente. Possiamo fare affidamento solo sulle speculazioni e descrizioni che appaiono sui media". E questo, sottolinea il ministro degli Esteri russo, "provoca un sentimento di rammarico per la comprensione degli autori di questa iniziativa per ciò che sta accadendo e per la loro conoscenza dell'argomento, la loro conoscenza della storia di questo problema".

La Russia è diventata "più forte grazie alle sanzioni" imposte dall'Occidente come conseguenza dell'avvio della guerra in Ucraina. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso del Forum economico euroasiatico in programma oggi a Bishek, a cui partecipano i Paesi dell'ex Urss. Nel video collegamento da Mosca il leader del Cremlino ha continuato a ostentare sicurezza e a controbattere alle offensive economiche di Stati Uniti e Unione Europea.

La Russia tira dritto e non si fa influenzare. Il presidente russo ha confermato che le sanzioni non danneggiano Mosca, anzi: "La Russia sta diventando un po' più forte grazie alle sanzioni", sanzioni i cui effetti "si riflettono su tutti. Nelle economie sviluppate non c'era un livello tale di inflazione da 40 anni, non è uno scherzo". E ancora: "I Paesi che aspirano a danneggiare la Russia con le sanzioni danneggiano sé stessi".

E' arrivato poi un nuovo attacco a Joe Biden e all'America. Nell'intervento di Putin è chiaro infatti il riferimento agli Usa come "poliziotto globale" in grado di alterare l'indipendenza della politica di tanti Paesi. Per Putin la missione non potrà mai essere compiuta, perché nessun "poliziotto globale" sarà in grado di fermare i Paesi che vogliono perseguire una politica indipendente.

Poi l'affondo con riferimento ai beni degli oligarchi russi congelati, nell'ambito delle sanzioni a Mosca, non solo in Europa. I Paesi che hanno attuato questo tipo di politiche vengono paragonati a ladri. "Rubare i beni di qualcuno non ha mai portato a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa" questo il concetto espresso da Putin.

Infine il tema del grano. "Siamo diventati assolutamente competitivi a livello globale, sui mercati mondiali. La Russia resta, se si parla di settore agricolo, il più grande esportatore di grano al mondo, il numero uno", ha detto Putin alla sessione plenaria.