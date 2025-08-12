Putin e il rischio di nuove invasioni: “Europa debole, rafforzare la Nato”

Bologna, 12 agosto 2025 – Ucraina sì, Ucraina no al vertice Nato in Alaska, ancora fumoso nei contorni che dovrà assumere. Nell’ultima versione trumpiana Volodymir Zelenski starà fuori dalla porta, almeno nell’immediato. Ma il presidente ucraino sgomita, l’ Europa preme.

Alessandro Politi, direttore della Nato defense college foundation, è un errore escludere Zelensky dal summit?

“Il problema non è tanto se si tratta di un errore oppure no, ma se Donald Trump se lo può permettere. Per il presidente americano l’Ucraina non è un interesse primario. Per diversi motivi, nei rapporti con la Russia lui vuole guidare un eventuale accordo, lasciando poi i nodi da risolvere all’Unione europea”.

Il leader ucraino sostiene che le concessioni di territori non convinceranno i russi a fermare la guerra.

“Bisogna vedere a che livello non ci si deve fidare. Se Putin ottiene un risultato che considera soddisfacente, trascorrerà molto tempo prima che gli passi per la testa l’idea di altre avventure militari. La sua parola vale in base alla concretezza dell’accordo. Anche perché dovrà pensare a riallacciare rapporti economici e politici con l’Europa”.

Siamo certi che in futuro Mosca non minaccerà i Baltici?

“Una ragionevole ipotesi da esplorare è che possa tentare una provocazione per verificare quanto regge l’articolo 5 della Nato. Un test sulla capacità politica di reazione, più che una vera invasione”.

Perché l’Europa ha assunto una posizione così rigida verso il summit Trump-Putin?

“Se si adottasse la lente del cinismo politico, si può pensare che lo faccia per sottolineare il proprio appoggio all’Ucraina, sapendo che difficilmente può incidere nella fase attuale”.

Allora è fuori dai giochi?

“Pare di sì, ma c’è sempre un domani. Se si arriverà ad una intesa soddisfacente tra Washington e Mosca, avrà capacità di intervenire sui dettagli, di smussare gli aspetti più spigolosi”.

È Donald che tiene l’Europa ai margini o l’Europa non sa farsi valere?

“L’Unione europea sconta una debolezza intrinseca e forse si è irretita nella retorica del “siamo tutti in guerra”. Avrebbe dovuto anche farsi trovare politicamente preparata al ritorno di Trump con una strategia più strutturata, come ha fatto la Cina”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz con gli altri Paesi europei dei Volenterosi sentirà Trump prima del vertice. Che prospettiva si profila?

“Male non fa, ma sperare in consistenti risultati pare poco realistico. I Volenterosi sbagliano se pensano che il presidente Usa si faccia condizionare da un principio politico. Lui guarda solo all’interesse dell’America. Però li ascolterà, non gli costa nulla”.

Il premier britannico Keir Starmer sostiene che non c’è da fidarsi di Putin in futuro.

“Una posizione del genere andrebbe sostenuta da informazioni concrete, ma con la Russia bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Il proverbio russo “fidati ma verifica”, citato da Reagan, è più che adatto”.

Le prospettive della Nato?

“Deve restare unita e mantenere rapporti con gli Usa. Trump ha detto che non saranno più lo sceriffo nel mondo e quindi meno visibili in Europa. La Nato deve impegnarsi nel rafforzare la deterrenza e mantenere il dialogo. Anche con la Russia”.