Putin rilancia il nucleare. Testato il supermissile: "Può colpire ovunque"

A pochi giorni dall’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud, la Russia gioca la carta della prova di forza, testando un nuovo missile balistico intercontinentale e annunciando di avere accerchiato Kupiansk. Il negoziato è tutto in salita e se dal Cremlino i toni sono tronfi, da parte americana sono certi che le sanzioni sul petrolio di Mosca avranno sicuramente effetto.

POTENZA NUCLEARE

Lo scorso 21 ottobre la Russia ha testato il 9M730 Burevestnik, un missile balistico intercontinentale a propulsione nucleare. La sua caratteristica è di poter raggiungere qualsiasi parte del mondo grazie alla sua gittata illimitata. Il presidente russo, Vladimir Putin, si gode il momento e non si è certo fatto mancare toni trionfalistici. "Non ha eguali al mondo" ha detto lo ‘zar’. "Le caratteristiche tecniche del Burevestnik consentono di utilizzarlo contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza con precisione garantita, con elevate capacità di bypassare i sistemi antimissile e di difesa aerea" gli ha fatto eco il capo delle forze armate russe, il generale Valerij Gerasimov. La settimana che si è appena conclusa ha visto svolgersi una grossa esercitazione militare in Kamchatka, nell’Estremo oriente russo. Prove di forza per fare capire che la Russia non è intenzionata ad arretrare o ad atteggiamenti rinunciatari.

NEGOZIATI IN SALITA

Come spesso succede, i negoziati sono in fase di stallo e la Russia ribalta la realtà dicendo che la colpa è dell’Ucraina e dell’Unione europea. "Trump capisce che non ci sono motivi per pensare che si possano fare progressi nel processo di risoluzione della pace in tempi brevi – ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov –. Gli ucraini non vogliono alcun processo di pace. La loro riluttanza è provocata dagli europei, dall’Unione europea. Vediamo che l’Unione europea è letteralmente impazzita. Ecco perché abbiamo preso una pausa".

Il portavoce ha anche avanzato l’ipotesi che l’Ucraina non sia in grado di produrre missili a lungo raggio e che sia aiutata da Bruxelles nel fare questo. "Possono essere britannici, possono essere tedeschi, italiani, qualsiasi tipo. È evidente che l’Ucraina stessa difficilmente sarebbe in grado oggi di produrre tali missili, e almeno i componenti principali e i blocchi di questi missili sono puramente importati dall’Europa".

KUPIANSK ACCERCHIATA

Il presidente Zelensky è preoccupato. Ha ottenuto dagli Usa la fornitura di Patriot, ma non quella di Tomahawk. In più, la furia della Russia non accenna a placarsi. In sette giorni il territorio ucraino è stato martoriato da oltre 1.200 droni, 1360 bombe aeree guidate e oltre 50 missili di diverso tipo. Nella notte fra sabato e domenica sono morte altre tre persone e i russi hanno annunciato di aver ammassato 5mila soldati nell’area di Kupiansk, nella provincia di Kharkiv e importante nodo ferroviario. Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, si dice convinto che le sanzioni contro il petrolio russo faranno effetto presto e che le dichiarazioni di Mosca, secondo cui l’economia nazionale rimarrà immune sono "pura propaganda".