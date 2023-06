Putin: presto dispiegati i nuovi missili nucleari Sarmat, avanti con la triade atomica

Roma, 21 giugno 2023 - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i nuovi missili nucleari Sarmat saranno presto pronti per il dispiegamento. I Sarmat sono in grado di trasportare 10 o più testate nucleari, sono i missili balistici intercontinentali più potenti e tecnologicamente avanzati della Russia. l leader del Cremlino ha anche ribadito che "rafforzare l'esercito rimane la priorità" di Mosca.

A febbraio, la Russia aveva fallito un test missilistico intercontinentale in concomitanza con la visita del presidente Joe Biden in Ucraina. Secondo due funzionari statunitensi citati dalla Cnn, Mosca aveva informato Washington in anticipo del lancio, il test non rappresentava un rischio e gli Usa non lo consideravano un'anomalia o un'escalation.

Nel discorso di oggi Putin ha anche dichiarato che la Russia continuerà a sviluppare la sua triade nucleare, riferendosi ai missili con base a terra che possono colpire obiettivi a lunga distanza, quelli lanciati da sottomarini e le bombe atomiche lanciate dagli aerei.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non crede però che Vladimir Putin sia “pronto” a usare le armi nucleari nel conflitto in Ucraina, perché lo zar “ha paura per la sua vita, la ama molto”. Il commento di Zelensky è arrivato durante un'intervista con la Bbc. In ogni caso, ha aggiunto il presidente ucraino, “non c'è modo di dirlo con certezza, soprattutto per quanto riguarda una persona senza legami con la realtà, che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino”.