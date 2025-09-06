Putin minaccia i Volenterosi

di Alessandro d’Amato

Volodymyr Zelensky vorrebbe i Volenterosi ’boots on the ground‘ "durante la guerra e non soltanto una volta che il conflitto sarà terminato". Ma Vladimir Putin minaccia: "Nel caso presumeremo che si tratti di obiettivi legittimi". Intanto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa chiede all’Ungheria di smettere di comprare energia dalla Russia e Ursula von der Leyen sente JD Vance sulle sanzioni alla Russia e ancora Zelensky pressa Robert Fico sulle garanzie di sicurezza della Slovacchia dopo la comparsata del primo ministro alla parata militare in Cina.

VOLENTEROSI IN UCRAINA

L’altroieri 26 leader dei Volenterosi si erano impegnati a Parigi a contribuire alle garanzie di sicurezza di Kiev dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Ma il presidente dell’Ucraina, parlando in collegamento al Forum Teha di Cernobbio prima ringrazia Giorgia Meloni per il "fondamentale" ruolo dell’Italia, poi però chiede uno sforzo maggiore a tutti: "È importante che le garanzie scattino da subito, senza attendere la fine dei combattimenti". Zelensky dice anche che il suo rapporto con Donald Trump è migliorato, che il presidente Usa vorrebbe più coordinamento tra americani ed europei e che per gli Stati Uniti "è fondamentale l’indipendenza energetica dalla Russia".

"MIGLIAIA DI SOLDATI"

Più tardi, in conferenza stampa con Costa dall’Ucraina, Zelensky aggiunge che le truppe occidentali schierate in Ucraina saranno "nell’ordine delle migliaia. Questo è un dato di fatto, ma è ancora un po’ presto per discuterne", mentre il presidente del Consiglio Europeo dice che l’Ue ha ridotto "dell’80% il consumo di gas e petrolio provenienti dalla Russia. Resta un 20% e dobbiamo lavorare su questo. E una gran parte di questo 20% è consumata proprio in Ungheria. Quindi, il modo migliore per accelerare la fine della guerra è se l’Ungheria smettesse di importare gas e petrolio da Mosca". Il leader ucraino fa anche sapere di aver avuto "colloqui sostanziali" con Fico durante la sua visita a Užhorod: Slovacchia e Ungheria ricevono petrolio russo attraverso l’oleodotto Droujba, che è stato recentemente preso di mira da attacchi ucraini, creando tensioni tra Kiev e i due paesi: "Trump ha detto che l’Europa deve smettere di comprare petrolio russo", conclude Zelensky.

UN BERSAGLIO

Ma per Putin "qualsiasi presenza" di truppe occidentali in Ucraina, "soprattutto ora che i combattimenti sono in corso", diverrebbe un bersaglio per le forze russe. "Saranno obiettivi legittimi", dice il presidente russo, parlando all’Eastern Economic Forum (Eec) a Vladivostok. Il leader del Cremlino aggiunge che il dispiegamento di una forza occidentale "non favorirebbe una pace a lungo termine". Mentre se si raggiungesse un accordo di pace sull’Ucraina "non ci sarebbe bisogno di truppe straniere". Putin torna anche a invitare Zelensky a colloqui di pace a Mosca, mentre il portavoce Dmitry Peskov fa sapere che un incontro tra lo Zar e Trump si può organizzare rapidamente e che il presidente Usa "è cinico, pensa: perché combattere quando si può commerciare? Guidato dagli interessi degli Usa, sta facendo tutto il possibile per porre fine alle guerre. In questo senso, i suoi interessi coincidono con i nostri".

L’UE

Intanto Von der Leyen parla con il vicepresidente Usa delle sanzioni alla Russia e la Commissione invia una squadra di funzionari a Washington per coordinarle con quelle degli Usa. Ma il ministro degli Esteri e del commercio dell’Ungheria Peter Szijjarto va all’attacco: "Budapest acquista apertamente petrolio russo perché non ha altra scelta, mentre alcuni paesi europei lo acquistano segretamente attraverso deviazioni, perché è più economico". Poi aggiunge sibillino: Gli acquisti di energia sono una questione fisica. Si può acquistare solo da dove esistono oleodotti".