Ucraina, perché il ministro Guerini è nel mirino di Putin. Rinfacciati anche aiuti Covid

Roma, 19 marzo 2022 - Guerra Ucraina e tensioni internazionali. Tra le ultime notizie: il ministro della Difesa italiano finisce nel mirino di Putin. E ci finisce di mezzo anche il Covid. Lorenzo Guerini è stato infatti definito da un funzionario del ministero degli Esteri russo, Alexei Paromonov, “uno dei principali ‘falchi’ e ispiratori della campagna antirussa del governo italiano”. Il direttore del primo dipartimento per l’Europa del ministero guidato da Seghei Lavrov lo ha detto in una intervista esclusiva alla testata russa Ria Novosti.

Mosca minaccia l'Italia: "Con altre sanzioni conseguenze irreversibili"

Perché l'attacco a Guerini

Dopo avere minacciato “conseguenze irreversibili” nel caso di un inasprimento delle sanzioni, il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov punta il dito contro Guerini, accusato di essere un ‘falco’ antirusso. Paramonov ricorda l’aiuto fornito dalla Russia all’Italia nel 2020, in piena emergenza pandemica: “All’Italia è stata fornita un’assistenza significativa attraverso il ministero della Difesa, il ministero dell’Industria e Commercio e il ministero della Salute della Russia. A proposito una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali ‘falchi’ e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano".

Alleanza Atlantica e fine della guerra

Ieri 18 marzo il ministro della Difesa aveva incontrato Carlos del Toro, segretario della Marina degli Stati Uniti, per fare il punto sulla situazione in Ucraina e sulla partnership strategica tra i due Paesi nel settore navale e nella cooperazione industriale. Immediato lo scambio di considerazioni sulla situazione in Ucraina che ha evidenziato valutazioni comuni. “Tutti noi lavoriamo per la fine dei bombardamenti russi e incoraggiamo una soluzione diplomatica. Ciò che sta avvenendo ci mette di fronte a sfide inedite dal punto di vista della sicurezza”, ha detto Guerini. E aveva aggiunto: “LItalia è fortemente impegnata e determinata a lavorare per supportare le decisioni assunte in seno all'Alleanza Atlantica”. Era stato poi ricordato che lo scorso 25 febbraio il governo italiano ha approvato una serie di disposizioni urgenti, che hanno incluso l'attivazione di misure relative al rafforzamento della postura militare e della postura di deterrenza della Nato, con la previsione di proseguire nell'impegno della Difesa italiana nell'ambito dei dispositivi Nato di presenza avanzata in Lettonia, di Air Policing in Romania e di sorveglianza nell'area sud dell'Alleanza".

Ucraina, a Taranto esercitazioni Nato. La portaerei Cavour con Usa e Francia

Rinfacciati gli aiuti Covid

Paramonov sottolinea che a suo giudizio, “nell’inviare una missione umanitaria” in Italia, colpita duramente dal Coronavirus nel marzo-aprile del 2020, “la Russia è stata guidata non dal desiderio di ricevere dividendi in termini di reputazione o di politica estera, ma da un senso di compassione, un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili della sua storia postbellica”. “È deprimente che ora - prosegue Paramonov- sullo sfondo dell’isteria anti-russa, le autorità italiane abbiano improvvisamente dimenticato tutto: i trattati e gli accordi bilaterali esistenti, la natura speciale dei nostri legami, la ricca storia secolare di relazioni e tradizioni forti , l’esperienza di successo della cooperazione, il significativo capitale accumulato di fiducia reciproca -e si siano uniti alla frenetica campagna russofobica”.

Il sommergibile in Sicilia, la crisi ucraina e l'avviso ai pescatori. Cosa succede

Letta

"Il Ministero degli Esteri russo piega a propaganda di guerra anche il dramma Covid nell’attaccare con farneticazioni inaccettabili il ministro Lorenzo

Guerini. Il nostro sostegno è ancora più convinto e diventa legittimo dubitare delle reali intenzioni di quelle missioni di aiuto sanitario", scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.