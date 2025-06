Putin alleato dell’Iran solo a parole: così evita lo scontro con gli Usa

Roma, 24 giugno 2025 – Il presidente russo, Vladimir Putin, si schiera dalla parte dell’Iran, ma a ‘costo zero’. Per il momento la promessa di aiuto si limita alle parole e il numero uno del Cremlino sembra di gran lunga più interessato a bombardare l’Ucraina che ad andare in soccorso del Paese che gli ha fornito migliaia di droni dall’inizio del conflitto. E se il ministro degli esteri iraniano, Abbas Aragchi, che ieri si trovava a Mosca, ha definito il colloquio con lo zar “eccellente”, la situazione in Medio Oriente alla Russia provoca più di un problema. Anche nell’ottica di non compromettere il dialogo con gli Usa, ripreso con l’avvio della seconda presidenza di Donald Trump.

Vladimir Putin ha ricevuto una delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, al centro nella foto (Epa via Ansa)

Mosca contro Washington

Con il consueto metodo del ‘due pesi e due misure’ il presidente russo ha condannato l’aggressione a uno Stato sovrano. “L’aggressione non provocata contro l’Iran non ha motivi né giustificazioni”, ha dichiarato lo zar prima di aggiungere che la Russia “sta facendo sforzi per sostenere il popolo iraniano”. Nelle stesse ore, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha messo in guardia su un eventuale cambio ai vertici di Teheran. “Crediamo che solo il popolo di un Paese abbia il diritto di decidere il destino della leadership di quel Paese, ma in nessun caso Paesi terzi o la leadership di Paesi terzi dovrebbero farlo”, ha spiegato ai media russi, dimenticando, anche in questo caso, quante volte la Russia abbia chiesto la rimozione di Volodymyr Zelensky dalla guida dell’Ucraina.

Una situazione delicata

Secondo Anna Zafesova, giornalista e analista specializzata sull’area ex sovietica e autrice del libro Russia. L’impero che non sa morire, la posizione della Russia è molto più delicata di quanto possa apparire. Il presidente Putin è autonomo da Trump, fra i due non vi sono patti di sorta su un eventuale disinteresse di Mosca nei confronti dell’Iran in cambio della ‘carta bianca’ in Ucraina. “Putin – spiega Zafesova – dice che può provare a mediare perché in fondo fa parte anche dello schieramento occidentale. Il problema è che stavolta deve schierarsi definitivamente e fare sapere se sceglie l’Occidente o quello che Condoleeza Rice aveva definito l’asse del male e di cui l’Iran fa sicuramente parte”. Sulla carta, Mosca ha detto di poter aiutare l’Iran in diversi modi e di fargli sapere ‘di cosa abbia bisogno’.

Poca convenienza

Di certo, per il presidente russo, la situazione in Iran non è conveniente, anche se così può rivolgere le sue attenzioni verso l’Ucraina ancora più indisturbato di prima. Teheran ha sostenuto la Russia nella guerra contro Kiev non solo vendendo i propri droni, ma anche permettendo ai russi di fabbricarseli in casa. Adesso, però, alcune componenti potrebbero iniziare a scarseggiare e Teheran in queste condizioni difficilmente potrà mostrare la generosità di qualche mese fa. Anche l’aumento del petrolio causato da una eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz provocherebbe un beneficio temporaneo a fronte di un innalzamento della tensione internazionale che comunque Mosca sta cercando di scongiurare. I due Paesi hanno in essere un memorandum che include anche una collaborazione nucleare e che rischia di saltare a causa della situazione contingente. Fra mediazione e scontro frontale è decisamente meglio la prima.