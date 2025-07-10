Putin invia una corona di fiori alla cerimonia funebre di Starovoit, il ministro trovato morto dopo essere stato licenziato dallo zar

Mosca, 10 luglio 2025 - Con un micidiale tempismo, e senza il minimo rimorso, Vladimir Putin ha inviato una corona di fiori alla cerimonia funebre privata per Roman Starovoit, l'ex ministro dei Trasporti morto, per apparente suicidio, poche ore dopo il suo licenziamento a sorpresa il 7 luglio, firmato proprio dallo zar. La cerimonia svoltasi oggi presso la clinica delle élite di Mosca, ha anticipato i funerali ufficiali in programma domani a San Pietroburgo. Per l'ultimo addio a Starovoit si sono riuniti i vice premier Dmitry Grigorenko, Aleksandr Novak, Dmitry Patrushev, e quattro ministri, fra cui Andrei Nikitin, nuovo ministro dei Trasporti, e i vertici delle grandi aziende dei trasporti russi.

Vladimir Putin e Roman Starovoit

Secondo la versione di Mosca l'ex governatore della regione di Kursk era implicato, anche se non formalmente, nell'inchiesta sulla corruzione negli appalti per la costruzione di fortificazioni al confine fra il Kursk e l'Ucraina, scoperta anche grazie all'incursione delle forze ucraine oltre confine dello scorso agosto.

Roman Starovoit, trovato morto nella sua auto a 53 anni con una ferita da arma da fuoco e con accanto una pistola poche ore dopo il suo licenziamento, era anche molto vicino ai fratelli Boris e Arkady Rotenberg, tycoon del settore delle costruzioni, in particolare di grandi opere pubbliche, e amici di gioventù di Putin, con cui frequentavano la palestra di judo a San Pietroburgo, ora non tanto graditi allo zar.

Una conoscenza che per Starovoit si era rilevata un pass per approdare al nuovo potere dei 'giovani tecnocrati'. Era, si può dire, all'incrocio dei diversi centri di potere in Russia, incluso quello dei siloviki (Un silovik è un rappresentante di agenzie statali che hanno responsabilità dell'applicazione della legge, di agenzie di intelligence, delle forze armate e di altre strutture a cui lo Stato delega la propria prerogativa sull'uso della forza ed un concetto esteso anche ai rappresentanti dei gruppi politici, ma anche agli uomini d'affari, associati alle strutture di potere in Russia o, in passato, in Unione sovietica), con cui durante l'Operazione speciale da governatore di confine aveva stretto rapporti.

Un'indagine di corruzione, in cui formalmente non era ancora stato indagato, pendeva sulla sua testa per appalti sulla costruzione delle fortificazioni lungo il confine del Kursk, un progetto da un miliardo di rubli che aveva varato quando era governatore dal 2018 al 2024. Poi c'era quella vicinanza ai Starovoit e ai Rotenberg, come ha scoperto il Financial Times di recente, i principali architetti e beneficiari dei sequestri di asset operati in periodo di guerra e redistribuiti in un programma di 'nazionalizzazione soft'. Probabile che li abbia conosciuti nei suoi anni di lavoro a San Pietroburgo, roccaforte dei fratelli e dei loro affari.

Starovoit in seguito passò all'apparato del governo federale, prima consigliere e poi, dal 2005, vice direttore del Dipartimento dell'industria e delle infrastrutture, fino a dirigente, nel 2012, Rosavtodor, l'agenzia federale per le strade da cui presiedeva alla distribuzione di finanziamenti pubblici per le nuove infrastrutture, in particolare quelle per le Olimpiadi di Sochi, autostrade e snodi dei trasporti, fra cui numerose opere in Crimea, incluso il Ponte di Crimea, un periodo nel quale faceva spesso la spola con la regione annessa alla Russia.

Dopo il completamento del ponte, era stato per un breve periodo di tempo vice ministro dei Trasporti, poi era stato spedito a fare il governatore della regione di Kursk, dove era nato, per completare il suo percorso di 'giovane tecnocrate', con lo schema usuale, prima, nel 2018, come facente funzione, e l'anno dopo, una volta acquisito il controllo sulle risorse amministrative e sistemato i suoi nelle posizioni cruciali, eletto con l'81 per cento dei voti.

Con la guerra aveva iniziato a collaborare con le forze di sicurezza, militari, guardie di confine dell'Fsb e controspionaggio, e intrecciato relazioni preziose e pericolose, arrivando grazie ai Rotenberg, al governo come ministro nel 2024, quando ha lasciato l'incarico di governatore al suo vice e stretto collaboratore Aleksey Smirnov, poi licenziato e arrestato nel quadro del caso di corruzione sull'appalto per le fortificazione scaturite dalla facilità con cui le forze ucraine le hanno violate nell'agosto dello scorso anno.

Ma in Russia la sua morte, dopo la lunga serie di decessi fra i vertici delle aziende del gas e del petrolio pubbliche e private (ancora tutti da spiegare, ma che portano al Cremlino), non ha meravigliato i più avvezzi alle strategie presidenziali. Infatti Starovoit aveva un buon rapporto con Igor Levitin, consigliere del Cremlino con una carriera nel settore degli appalti per le infrastrutture pubbliche, e con Marat Khusnullin, a capo di tutti i progetti di costruzione del governo, e anche con il premier Mikhail Mishustin. Oltre con Sergei Kiriyenko, il responsabile delle politiche interne del Cremlino, ideatore dell'ascesa al potere dei giovani governatori tecnocrati, Sergei Kiriyenko. Starovoit, racconta Shumanov, era riuscito a intessere buoni rapporti anche con i vertici delle grandi compagnie pubbliche russe, dalle Ferrovie ad Avtodor e Aeroflot. Relazioni, in alcuni casi anche private, che non lo hanno però salvato dal licenziamento, frutto del repulisti promesso dal Cremlino dopo l'umiliante incursione delle forze ucraine oltre il confine.

Nel Kursk aveva usato l'agenzia per lo sviluppo regionale, una entità creata in fotocopia in ogni regione della Federazione, per la gestione opaca dei fondi e il loro storno. Il direttore, Vladimir Lukin, era in contatto diretto con il governatore anche per la costruzione delle infrastrutture militari come le fortificazioni. Ma la controffensiva ucraina e il flop degli ostacoli, l'avevano fatto cadere in disgrazia.

E Starovoit potrebbe essere solo la cima dell'iceberg, e la sua morte un segnale di chiaro cedimento del feudo dei Rotenberg che, approfittando del disinteresse dell'amico Putin per le questioni interne, avevano riaperto casi, dall'inizio dell'operazione speciale, contro almeno 85 imprese, per far rientrare nelle casse dello Stato l'equivalente di quasi 28 miliardi di dollari. I due potenti fratelli avevano anche il Battaglione Espanola, un esercito privato sul modello della Wagner del defunto Evgheny Prigohzin, composto da ultrà del calcio con posizioni ultranazionaliste, operativo al fronte ucraino, ma inviso a Putin per lo stesso motivo che contestava al suo ex chef: troppo potere a casa dello zar.