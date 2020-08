Mosca, 11 agosto 2020 - La notizia ha del clamoroso e arriva da Mosca. Mentre la Russia continua a fare i conti sul fronte Coronavirus con dati negativi, Vladimir Putin ha annunciato che il ministero della Sanità russo ha registrato il primo vaccino contro il Covid nel mondo e che sua figlia ne ha già ricevuto una dose.

Lo riferisce Russia Today, citando il presidente russo, secondo cui il vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità. Putin ha rivelato che alla figlia è già stato somministrato il vaccino, che le ha procurato una febbre, sparita poco tempo dopo.

Anche Sputnik scrive dell'annuncio. "Per la prima volta al mondo, stamattina - ha detto il leader del Cremlino in un incontro col governo - è stato registrato un vaccino contro il nuovo Coronavirus". Anche il ministro della Salute Mikhail Murashko ha confermato che il vaccinco è stato registrato.

Ma Putin è andato più in là rivelando il dettaglio che riguarda la figlia: "Una delle mie figlie è stata vaccinata - ha poi detto il presidente -. Ha preso parte alla sperimentazione. Dopo essere stata vaccinata ha avuto 38 di febbre, il giorno dopo leggermente più di 37. Poi, dopo la seconda dose, ha avuto di nuovo una leggera febbre, e dopo tutto tutto era a posto, si sente bene e ha un alto numero di anticorpi". Putin ha aggiunto di auspicare "che potremo avviare la produzione di massa di questo medicinale nel prossimo futuro, è molto importante". Il leader del Cremlino ha detto che la vaccinazione deve essere effettuata "a condizioni assolutamente volontarie" in modo che tutti coloro che lo desiderano possano "sfruttare le conquiste degli scienziati russi".So che altre istituti stanno lavorando su vaccini simili in Russia. Auguro successo a tutti gli specialisti. Dovremmo essere grati a coloro che hanno fatto questo primo passo estremamente importante per il nostro Paese e per il mondo intero".

Vaccino russo: la scheda

La somministrazione in due dosi aiuta a formare un'immunità dal Covid-19 fino a due anni, secondo l'ufficio stampa del ministero della Salute. Il vaccino Gam-COVID-Vac è basato sull'adenovirus, è stato testato sugli animali e poi su due gruppi di volontari. Lo stabilimento della Binnopharm nella città di Zelenograd potrà produrre 1,5 milioni di dosi di vaccino all'anno.