Putin in Cina la prossima settimana. Incontrerà Xi Jinping

Mosca, 11 ottobre 2023 – Mentre il mondo è scosso dalla crisi mediorientale e dalla guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Cina la "prossima settimana".

Vladimir Putin con Xi Jinping

Lo ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Durante un briefing a Mosca, Ushakov ha parlato dei prossimi viaggi del capo dello Stato, in particolare in Kirghizistan il 12 e 13 ottobre, e poi in Cina. Il viaggio del presidente in Cina, ha detto, è previsto "la prossima settimana".

Lo scorso 21 settembre Putin, in un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha dichiarato di aver accettato l'invito del presidente cinese Xi Jinping a partecipare al terzo forum internazionale dedicato alla Belt and Road Initiative. Il Forum è in programma il 17 e 18 ottobre a Pechino.