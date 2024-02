Putin, caccia ai dissidenti. Incarcerato il Nobel Orlov. Condannò l’attacco a Kiev

ROMA

Chi non muore come Navalny, Poltikovskaya, Nemtsov, finisce in carcere dopo processi farsa. È questo il destino dei dissidenti in Russia come dimostra il caso di Olev Orlov, 70 anni, co-presidente e fondatore dell’organizzazione per i diritti umani, Memorial, premio Nobel per la pace 2022, che è stato condannato a due anni e sei mesi da scontare in una colonia penale, ai sensi del nuovo reato di "discredito" "ai danni delle forze armate russe" con l’aggravante dell’"odio verso i valori tradizionali". La corte ha ordinato l’arresto immediato di Orlov e il dissidente russo è stato ammanettato e portato fuori dall’aula, scortato da otto agenti.

Nel discorso che ha tenuto in tribunale lunedì, Orlov è stato chiarissimo: "Non c’era nulla di esagerato, nulla di cui pentirmi" nell’articolo del novembre del 2022 per Mediapart in cui aveva descritto il regime come totalitario e fascista. "Lo stato nel nostro Paese – ha attaccato – non controlla solo la vita pubblica, politica ed economica, ma vuole anche il controllo totale della cultura e delle scienze e invade la vita privata delle persone. Lo Stato è diventato pervasivo. Sono anelli della stessa catena, l’uccisione di Alexei Navalny, le persecuzioni giudiziarie contro gli altri esponenti critici del regime, io incluso, il soffocamento della libertà nel Paese, l’invasione delle forze russe dell’Ucraina". "Diversamente dal protagonista del “processo“ di Kafka – ha attaccato – sappiamo perché siamo detenuti, arrestati, condannati e uccisi. Veniamo puniti per aver osato criticare le autorità. Ma chi alimenta la macchina repressiva, ne sarà prima o poi vittima. Il presente e il futuro sono con noi e la nostra vittoria è inevitabile".

Ventisette organizzazioni russe e internazionali per i diritti umani hanno firmato un appello per una sua scarcerazione. "Questa condanna è il risultato di un processo farsa, liberatelo subito" ha denunciato la direttrice di Amnesty International Russia. Anche l’Alto rapprentante per la poltica estera dell’Ue, Josep Borell, si è detto "scioccato" e ha chiesto "il rilascio immediato" del dissidente.

Ma Putin ignora le proteste e ha dato ordine perchè sia concretamente impossibile fare un funerale a Navalny. Ieri il capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, ha comunque chiamato i russi ad aderire a un’iniziativa di protesta mascherata: il cosiddetto ‘mezzogiorno contro Putin’. Si tratterebbe di recarsi tutti ai seggi a quell’ora dell’ultima giornata delle presidenziali. Pronta la replica del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "Ci saranno conseguenze legali per coloro che in qualche modo reagiscono a queste chiamate provocatorie". Come direbbe Orlov, una perfetta risposta da regime.

Alessandro Farruggia