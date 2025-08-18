“Putin a un bivio storico”, Cella: vuole tornare fra i grandi. “Cercherà equilibri fra Usa e Cina"

Roma, 18 agosto 2025 – La Russia sta giocando al meglio le sue carte e ha la possibilità di tornare al centro della scena internazionale. Giorgio Cella, analista di politica internazionale della Fondazione Med-Or, autore di Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus’ di Kiev a oggi (Carocci), ha spiegato come la partita diplomatica del Cremlino sia complessa e come potrebbe rilanciare la Russia nell’arena globale.

Donald Trump e Vladimir Putin

Giorgio Cella, l’atteggiamento del presidente russo, Vladimir Putin, sembra cambiato, perché, secondo lei?

"Due elementi soprattutto: l’ultimatum di Trump sulle sanzioni secondarie non sarebbe stato uno scherzo per Mosca, dal punto di vista politico ed economico. Quanto alla tempistica, poi, l’occasione era troppo ghiotta". In che senso?

"Per Putin l’incontro con Trump in Alaska è stata un’occasione cruciale e di importanza storica. Sedersi al tavolo con la prima potenza mondiale e venire trattato come un interlocutore alla pari, stile Guerra Fredda: un elemento fondamentale nella psicologia russa. Ad Anchorage è ripresa quasi una sintonia fra imperi, diretta, bilaterale. Oltre al riconoscimento internazionale plateale dopo un periodo di isolamento dall’Occidente".

Possiamo dunque dire che per Putin è una vittoria?

"Per il momento si".

Merito della Russia o di una fin troppo buona disposizione da parte di Trump?

"I russi hanno preparato con grande attenzione questo incontro. Hanno una diplomazia molto rodata, fin dai tempi della Guerra Fredda: astuta, navigata, che ora ha colto una occasione che con Biden era inimmaginabile".

Cosa può sperare di ottenere Putin ancora dagli Stati Uniti?

"Occorrerà vedere come si evolveranno le cose dal punto di vista militare, dove Mosca ha un vantaggio territoriale e di iniziativa in corso".

Ecco, appunto, arriverà il cessate il fuoco?

"Può essere che arrivi negli altri prossimi summit fra leader. Per ora si negozia e si combatte. Non è uno scenario inedito nell’ambito delle relazioni internazionali. Anzi, piuttosto comune. È chiaro però che se la Russia vuole davvero raggiungere una nuova fase di cooperazione strategica con Washington, dovrà giungere concretamente a un’apertura reale".

A quel punto quali sarebbero i vantaggi per Putin?

"C’è l’accordo di cooperazione strategica con gli USA in regioni importanti come l’Artico, l’apertura dei mercati russi alle aziende americane, accordi economici e commerciali, così come la questione della limitazione agli armamenti strategici. La posta in gioco è dunque assai alta".

Il Cremlino, però, è parte attiva dei BRICS, il gruppo delle cosiddetta economie emergenti, che sta assumendo, proprio grazie a Mosca e Pechino, un’identità sempre più antioccidentale. È ipotizzabile secondo lei che il Cremlino possa smarcarsi dal Dragone in modo netto?

"La scommessa di Trump, fin dall’inizio malcelata o addirittura manifesta, era la rottura o quantomeno il tentativo di sfilacciare i rapporti ormai saldi fra Russia e Cina. Detto questo, è difficile pensare che una qualche rottura fra Mosca e Pechino possa accadere nel breve - medio termine. Il Cremlino, al di là della questione ucraina, plausibilmente tenterà di tenere un equilibrismo diplomatico che mantenga l’ormai salda relazione con Pechino e, dall’altro lato, seguire Washington in questa nuova fase di cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti che, già di per sé, rende a Mosca uno status di potenza aumentato, anche nei confronti di Pechino".