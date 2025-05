Accordo Ue-Gran Bretagna, via libera dei 27. Ecco i 3 punti chiave dell’intesa post-Brexit

Bruxelles, 19 maggio 2025 - Via libera dei 27 Paesi Ue, a quanto si apprende, all'accordo tra Unione europea e Gran Bretagna, oggetto del vertice di Londra di questa mattina, il primo del post-Brexit atteso come l’occasione per suggellare quel ‘reset’ invocato dal premier laburista Keir Starmer che questa mattina ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

L'ok formale dei Paesi membri è arrivato attraverso la cosiddetta procedura scritta, che ha fatto seguito al via libera di principio della riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27. L'accordo riguarda un partenariato per la sicurezza e la difesa, una dichiarazione di solidarietà Gb-Ue e un'intesa comune su temi che vanno dalla difesa al commercio, dalla pesca alla mobilità giovanile.

"L'accordo di oggi segna l'inizio di un nuovo capitolo nelle nostre relazioni con il Regno Unito, che è nostro vicino, alleato e partner globale". Lo afferma un alto funzionario europeo. "Il processo negoziale che ha preceduto il vertice è proseguito fino all'ultimo minuto ma i negoziati si sono sempre svolti in uno spirito di buona fede da entrambe le parti e il risultato è molto positivo. Nessuna delle linee rosse tracciate dal Regno Unito o dall'Ue è stata superata: stiamo voltando pagina e ci stiamo avviando verso un nuovo partenariato strategico".

Il reset - voluto tanto da Londra quanto da Bruxelles sull'onda della crisi ucraina e del terremoto scatenato da Donald Trump - avviene, secondo il funzionario, "non solo a parole ma con risultati concreti". "Una dichiarazione congiunta che definisce la nostra futura cooperazione su questioni globali fondamentali", spiega la fonte. Ovvero Ucraina, Medio Oriente, Balcani ma anche il multilateralismo e la stabilità economica. Poi ci sarà la firma di "un partenariato in materia di sicurezza e difesa che apre la strada alla partecipazione del Regno Unito ai programmi di difesa dell'Ue", come il Safe (il cui regolamento definitivo, guarda caso, è stato concordato proprio oggi da 27). Infine "un'intesa comune su un'agenda rinnovata per la cooperazione, che individua i settori in cui lavoreremo più strettamente insieme", conclude la fonte. E' qui che rientrano i temi su cui bisogna limare ancora un po' - ad esempio sulla mobilità dei giovani, compreso il rientro della Gran Bretagna nell'Erasmus - ma su cui c'è la sostanziale volontà di chiudere il prima possibile. "Continueremo ora a collaborare per esplorare risultati reciprocamente vantaggiosi in questi settori", conclude la fonte.