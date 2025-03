Proteste pro Ucraina negli Usa. Vance contestato in Vermont: "Traditore! Vai a sciare in Russia!

Washington, 2 marzo 2025 – Proteste filo-ucraine hanno avuto luogo in tutti gli Stati Uniti dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Centinaia di persone sono scese nelle strade di New York, Los Angeles e Boston per esprimere il loro sostegno a Kiev, mentre altrettante hanno manifestato fuori da diversi rivenditori Tesla contro i tagli al governo di Elon Musk. Il vice presidente JD Vance e la famiglia, in Vermont per una vacanza, sono stati costretti a cambiare resort dopo che migliaia di manifestanti si sono riuniti fuori da quello nel quale soggiornavano accusando il numero due di Trump di "tradimento verso l'America".

In Vermont, al passaggio del corteo di macchine di Vance, diversi manifestanti hanno urlato insulti e slogan e qualcuno aveva un cartello con su scritto: "Traditore! Vai a sciare in Russia!". Su un altro si leggeva: "Jd credevamo che Elon fosse presidente", in riferimento all'ingombrante ruolo giocato da Musk finora nell'amministrazione. E in un altro: "Vergognati, Vance". Alcuni manifestanti hanno esposto bandiere ucraine, altri hanno urlato "Zelensky eroe".

Intanto, però, pare che Trump sia rimasto impressionato dalla performance di Vance, durante lo scontro con Zelensky, ha riferito oggi il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi. Vance è intervenuto per difendere il presidente e Trump avrebbe detto più volte allo staff della Casa Bianca che il suo ex vicepresidente, Mike Pence, non si sarebbe mai comportato in quel modo in un incontro pubblico, secondo il giornale che cita funzionari dell'amministrazione Trump.