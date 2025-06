Guerriglia urbana a Los Angeles, la polizia spara manifestanti. Trump: “Fate entrare le truppe”. Governatore: “Vuole il caos, non cadete nella trappola”

Los Angeles, 8 giugno 2025 – Terza notte di scontri violenti a Los Angeles, dove è in atto una protesta contro i raid anti-immigrazione davanti al centro di detenzione Metropolitan Detention Center. Trump ha inviato i riservisti della Guardia Nazionale, che questa notte avrebbero sparato ad altezza uomo proiettili di gomma, munizioni al peperoncino e lacrimogeni. Una scelta duramente criticata dalla sindaca Karen Bass che accusa le truppe di aver creato un "caos intenzionale". Toni durissimi anche dal governatore della California: Gavin Newsom fa definito o la misura "illegale, immorale e incostituzionale" e ha annunciato che lo Stato presenterà una causa contro il presidente Usa.

Secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, sarebbero almeno 56 i manifestanti arrestati, mentre in conferenza stampa il capo de dipartimento locale di polizia (Lapd), Jim McDonnell, ha parlato soltanto di dieci arresti. Diversi negozianti hanno denunciato saccheggi durante le rivolte in corso, in particolare nell'area della sesta strada e di Broadway. "Gli agenti si stanno recando sul posto per indagare", si legge in un comunicato della polizia pubblicato su X. Intanto la polizia ha chiuso il centro della città.

Trump: “Arrestate subito le persone a volto coperto”

"Arrestate subito le persone a volto coperto". Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito delle proteste in corso a Los Angeles. "A Los Angeles la situazione è davvero brutta. Fate entrare le truppe", ha aggiunto Trump, per il quale "il governatore Gavin Newscum e il 'sindaco' Bass dovrebbero scusarsi con la popolazione di Los Angeles per il lavoro assolutamente orribile che hanno svolto, e questo include ora anche le rivolte in corso a Los Angeles. Questi non sono manifestanti, sono facinorosi e insurrezionalisti".

Donald Trump ha prima sollecitato il capo della polizia di Los Angeles, Jim McDonnell, a chiedere l'aiuto della Guardia Nazionale. E poi ha mandato i riservisti. Lo ha fatto in un post su Truth in cui attribuisce al "rispettatissimo capo del Lapd" il fatto di aver riconosciuto "che i manifestanti stanno diventando molto più aggressivi" e che "sta rivalutando la situazione" per quanto riguarda l'invio delle truppe". "Dovrebbe farlo, SUBITO!!! Non lasciate che questi delinquenti la facciano franca" scrive Trump.

Non risulta che McDonnell abbia fatto le affermazioni che gli vengono attribuite: il capo della polizia di Los Angeles ha fato appello alla popolazione perchè si fidi degli uomini del suo dipartimento che, ha sottolineato, non hanno il potere di impedire agli agenti dell'anti-immigrazione "di fare quello che stano facendo". I raid dell'Ice, ha aggiunto, sono compiuti nell'ambito delle prerogative dell'agenzia federale "e in nessun modo gli agenti della Lapd hanno omesso o ritardato di intervenire in loro aiuto quando sono stati chiamati".

La sindaca: “Truppe schierate in modo provocatorio”

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha affermato che non c'è bisogno di truppe federali per le strade della città e che l'intervento della Guardia nazionale ha creato un "caos intenzionale". "Sembra che le truppe siano state schierate in modo provocatorio e non vedo come questo possa essere utile a Los Angeles in questo momento: non è il tipo di risorse di cui abbiamo bisogno in città", ha attaccato la prima cittadina in un'intervista alla Cnn, sottolineando che prima della decisione del presidente americano Donald Trump lei aveva assicurato alle autorità federali che la situazione "era sotto controllo".

Il governatore: “Trump, vuole il caos, non cadete nella trappola"

l governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato che lo Stato presenterà una causa contro il presidente Donald Trump per il dispiegamento della Guardia nazionale a Los Angeles, definendo la misura "illegale, immorale e incostituzionale". In un'intervista all'emittente Msnbc, Newsom ha accusato Trump di "gettare benzina sul fuoco" durante la crisi.

"Donald Trump ha creato le condizioni che vedete in televisione questa sera. Ha peggiorato la situazione fin da quando ha annunciato di voler prendere il controllo della Guardia nazionale. Metteremo alla prova questa sua pretesa con una causa legale domani", ha detto il governatore. Newsom ha anche contestato le affermazioni del presidente secondo cui l'intervento avrebbe riportato la calma.

"Ha detto in un tweet che ora è tutto sicuro. Ma la Guardia non era nemmeno stata ancora dispiegata. Sta semplicemente mentendo", ha dichiarato Newsom. Secondo il governatore, l'ordine federale ha violato i protocolli che prevedono un coordinamento con i governatori statali: "Non si sono mai coordinati con noi. Esiste un protocollo. Esiste una procedura. A lui non è importato. E la cosa peggiore è che ha mentito spudoratamente", ha aggiunto. Sui social, Newsom ha ribadito l'appello alla calma: "Los Angeles: non cadete nella trappola di Trump. Vuole il caos e ha istigato alla violenza. Chi aggredisce le forze dell'ordine o causa danni rischia l'arresto".

Guerriglia urbana durante le proteste di Los Angeles

La polizia: “Nostro compito è garantire la sicurezza di tutti”

Dieci manifestanti sono stati arrestati durante gli scontri con la polizia nel centro di Los Angeles, ha dichiarato ai giornalisti il capo del dipartimento di Polizia cittadino (LAPD) Jim McDonnell in una conferenza stampa. "Il nostro compito non è dividere le comunità o politicizzare le forze dell'ordine. Il nostro compito è semplicemente garantire la sicurezza di tutti", ha dichiarato McDonnell. L'ufficiale ha affrontato la "profonda paura e ansia" della comunità, emerse dalle recenti misure di controllo dell'immigrazione, ed ha assicurato che il dipartimento è "impegnato a garantire trasparenza, responsabilità e rispetto per ogni abitante di Los Angeles, indipendentemente dal suo status di immigrazione".

McDonnell ha anche affermato che la polizia "avrebbe seguito una serie di passaggi" prima di richiedere l'invio della Guardia Nazionale, ma l'ordine, ha aggiunto, è stato impartito "dall'alto verso il basso", facendo implicito riferimento alla ferrea volontà del presidente Donald Trump. Il capo della polizia ha aggiunto che, sebbene il Lapd abbia avuto scarse interazioni con la Guardia Nazionale, il loro rapporto "è stato complessivamente straordinario".

Media: almeno 56 arresti

Almeno 56 persone sono state arrestate durante i disordini della notte scorsa nel centro di Los Angeles. Lo riporta il Los Angeles Times. Tra gli arrestati, ha riferito il capitano di polizia Raul Jovel, figurano una persona che avrebbe lanciato una molotov contro un agente e un'altra che avrebbe speronato una fila di poliziotti con una motocicletta, ferendone uno, che è stato medicato sul posto.

Le ragioni degli altri arresti non sono state subito chiarite ma in molti casi riguarderebbero la mancata dispersione di un assembramento dichiarato illegale nei pressi dell'Edward R. Roybal Federal Building.