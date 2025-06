Proteste contro le espulsioni. Guerriglia a Los Angeles. E Trump schiera i soldati

di Giampaolo Pioli

Proteste in strada a Los Angeles contro i raid mirati nei confronti degli immigrati irregolari sui luoghi di lavoro. E Trump invia la Guardia Nazionale nella città. Molto vulnerabile ai fuochi, la California, così come accadde ai tempi della guerra in Vietnam, si sta dimostrando un’altra volta il primo Stato americano pronto a combattere e reagire anche sul tema dei migranti irregolari, messi nel mirino da Trump.

Le proteste si sono scatenate venerdì dopo una serie di azioni dell’Ice (Immigration and Customs enforcement) per ricercare immigrati irregolari. Sono così nati spontaneamente cortei di migranti e semplici cittadini che sventolavano striscioni e la bandiera del Messico. Le proteste sono proseguite anche sabato, in particolare nel quartiere di Paramount. Sul posto sono stati inviati agenti federali di vari dipartimenti, in tenuta militare, con mimetica, attrezzatura anti-sommossa e mezzi blindati. La risposta degli agenti è stata durissima. Sono state usate granate stordenti e lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti hanno risposto lanciando sassi. Auto sono state incendiate. Le immagini delle proteste hanno ricordato quelle della rivolta del 1992 o quelle per la morte di George Floyd nel 2020, molto più estese.

Donald Trump ha annunciato addirittura l’irrituale mobilitazione di duemila soldati della Guardia Nazionale, arrivati fra sabato sera e ieri mattina in contrasto con la volontà delle autorità locali (prima volta che succede dal 1965), mente il segretario della Difesa, Pete Hegseth. ha addirittura annunciato di esser pronto a mobilitare i Marines. Un’azione che ha provocato la protesta della sindaca Karen Bass e del governatore Gavin Newsom, accusati da Trump di essere incapaci di gestire la situazione: "È un’azione volutamente incendiaria. ll governo sta mobilitando la guardia nazionale perché vuole uno spettacolo – ha scritto il democratico Newsom su X – . Non dateglielo. Non usate mai la violenza. Parlate pacificamente". "L’ordine sarà ripristinato – ha scritto il president esul suo social Truth –, gli immigrati clandestini saranno espulsi e Los Angeles sarà liberata". Gli scontri dei dimostranti a Los Angeles con gli agenti federali e gli oltre cento arresti effettuati nell’arco del fine settimana dimostrano che è sempre più diffusa l’insofferenza per la violazione dei diritti costituzionali. Sull’immigrazione, il fronte sul quale Trump ha riscosso più consenso, si avverte del resto anche il maggior senso di caos. Si ripetono i casi di immigrati espulsi per errore. Il caso più noto, che negli Stati Uniti ha tenuto banco per settimane, è quello di Kilmar Abrego Garcia, un immigrato che abitava legalmente negli Usa ed è stato praticamente rapito e rinchiuso senza processo in un super carcere del Salvador, prima di essere riportato negli Stati Uniti in seguito alle richieste di vari giudici, compresa la Corte Suprema.

Sembra banale come analisi, ma chi vive in America da oltre 40 anni attraverso sette presidenti, come chi scrive, non ha mai visto nulla di simile e non sa come analizzarlo. Qualcosa però si muove anche fra i repubblicani e nell’intrecciato e rigido tessuto trumpiano è come se si iniziasse ad avvertire qualche scricchiolio.

Lo ’zar delle frontiere’ Tom Homan e la responsabile della sicurezza nazionale Kristi Noem sostengono che le deportazioni e le incarcerazioni clandestine e senza processo sono misure necessarie per garantire la sicurezza nazionale. Ma anche fra alcuni sostenitori di Trump cominciano ad emergere dubbi.