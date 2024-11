Protesta anti-Donald in stile sudcoreano. Le femministe lanciano lo sciopero del sesso

ROMA

Trump ha vinto? E le femministe americane chiudono con gli uomini, seguendo la filosofia del movimento coreano 4B (foto). Nato nel 2010 in Corea del Sud, 4B è cresciuto nei circoli femministi del Paese asiatico sopratutto tra il 2017 e il 2018 e Incoraggia le donne a rinunciare al matrimonio (bihon), a fare figli (bichulsan), alle relazioni sentimentali (biyeonae) e ai rapporti sessuali (bisekseu): 4B, appunto.

Il movimento ha iniziato ad avere un seguito negli Stati Uniti ad inizio 2024 ma l’interesse è aumentato – specialmente su TikTok, X, ma anche nelle ricerche di Google – nelle ore successive all’annuncio della vittoria di Trump. La reazione di alcune femministe all’esito delle presidenziali è stata un rinnovato "no" alla società patriarcale. Il movimento ha avuto molto successo in Corea del Sud come reazione alla disparità di genere sul fronte professionale, molto forte in quel Paese. L’arrivo di Trump – la cui unica condanna penale è stata per il caso Stormy Daniels e che dalle femministe è visto come un misogino – rischia di portare nuovi consensi al movimento. Aumentando di contro i consensi per i repubblicani che hanno goduto non poco dell’essere diventati i campioni del contrasto alla cultura woke fatta propria dalla parte più radicale del mondo democratico. Più 4B avrà successo quindi, più Trump sarà soddisfatto.