Roma, 4 aprile 2019 - Allarme protesi al seno in Francia. L'agenzia sanitaria transalpina per la sicurezza dei prodotti medici, la Ansm, ha deciso, in forma precauzionale, di ritirare dal mercato 13 modelli tra impianti di protesi mammarie macrotesturizzate e impianti mammari con superficie ricoperta da poliuritene. Il rischio per la salute sarebbe connesso con l'insorgenza di casi di linfoma anaplastico, una rara forma tumorale. Ne dà notizia la stessa Ansm sul proprio sito. Ma l'agenzia aggiunge che non si raccomanda l'espianto preventivo per le donne portatrici di tali protesi. La decisione dell'Agenzia francese ha una certa rilevanza anche perché è una misura mai adottata prima da nessun Paese.

Vietata quindi l'immissione di tali 13 tipi di protesi mammarie sul mercato, il divieto di distribuzione ed utilizzo ed il ritiro delle protesi presenti, a partire dal 5 aprile. L'agenzia spiega che la misura precauzionale è stata decisa per "ridurre l'esposizione delle donne al rischio di Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL), che resta un rischio raro ma grave". Ma vista la "rarità di tale rischio l'agenzia non raccomanda l'espianto preventivo per le donne portatrici di tali impianti". E' attivo un numero verde e le portatrici di questi impianti sono invitate a consultare il medico.

Già nel 2017 in Francia il numero di donne portatrici di questo tipo di impiant era stimato in 400mila. Secondo l'agenzia francese dal 2011, sono 59 casi di ALCL associati a tali impianti mammari. Quindi l'Ansm rinnova la raccomandazione di utilizzare preferibilmente impianti mammari di tipo liscio in chirurgia estetica o ricostruttiva.

ITALIA, SI MUOVE IL MINISTRO GRILLO - Giulia Grillo, ministro della Salute italiano, ha richiesto un parere urgente al Consiglio superiore di sanità in merito alle "Protesi mammarie a superficie testurizzata e linfoma anaplastico a grandi cellule", anche "alla luce della decisione delle autorità francesi di ritirare dal mercato tali protesi". Il parere è richiesto per avviare eventuali iniziative nei confronti dei fabbricanti coinvolti nella produzione dei dispositivi a rischio.

DATI - Negli ultimi otto anni sono state impiantate 411 mila protesi: in 41 casi - informa il ministero - si è sviluppato il Linfoma Anaplastico a grandi cellule, una rara forma di neoplasia a prognosi favorevole se diagnosticato precocemente. Ad oggi nel mondo si stimano circa 800 casi su 10 -35 milioni di pazienti impiantati. A seguito delle attività di sensibilizzazione promosse sull'argomento si è rilevato un progressivo aumento del numero di casi diagnosticati, passando da 1 caso nel 2010 a 8 casi nel 2015. L'incidenza nel 2015 è stata stimata in 3 casi su 100.000 pazienti impiantati. Il numero dei nuovi casi segnalati nel 2016, 2017 e 2018 si è mantenuto costante ogni anno, così come l'incidenza in Italia negli ultimi 4 anni. In Italia negli ultimi 10 anni più del 95% delle protesi impiantate sono testurizzate.