Proposta Usa su Gaza : "Tregua da prolungare". Raid israeliano in Siria

L’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha presentato a Israele e Hamas una proposta aggiornata degli Stati Uniti per estendere l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, in cambio di ulteriori rilasci di ostaggi da parte di Hamas e della ripresa degli aiuti umanitari a Gaza. Lo riporta la testata statunitense Axios, secondo cui la proposta includerebbe l’estensione del cessate il fuoco a Gaza fino a dopo il Ramadan e la Pasqua ebraica – che termina il 20 aprile – e la ripresa della consegna degli aiuti umanitari all’interno della Striscia di Gaza.

Nel frattempo, però, ieri i caccia dell’Aeronautica militare israeliana, sotto la direzione del Comando settentrionale e dell’intelligence, hanno sferrato un attacco a Damasco, colpendo il quartier generale della Jihad islamica palestinese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) "non consentiranno alle organizzazioni terroristiche di insediarsi nel territorio siriano e di agire contro lo Stato di Israele, agiranno con la forza contro qualsiasi istituzione di questo tipo".