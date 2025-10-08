Pro Hamas a Bologna . Il corteo infrange il divieto. Scontri e barricate in strada

e Nicoletta Tempera

Questo corteo non s’aveva da fare. Perché neppure il nome della causa palestinese si può inneggiare a un atto terroristico come quello del 7 ottobre per mano di Hamas. E i manifestanti, a cui lunedì, dopo lo stop del Viminale, era arrivata la formale diffida a riunirsi del questore Antonio Sbordone, lo sapevano. Tuttavia si sono presentati comunque in alcune centinaia, facendo scrivere un’altra brutta pagina di Bologna. Hanno provato a sfilare in corteo, ma sono stati respinti dal cordone di forze dell’ordine, che hanno usato anche l’idrante. E alla fine sono stati costretti a indietreggiare fino a rifugiarsi nel loro ‘fortino’ della zona universitaria.

Un altro corteo, molto più grande, organizzato dal coordinamento Torino per Gaza e partecipato da centri sociali, anarchici, antagonisti e sindacalisti di base, si è svolto anche nel capoluogo piemontese. Alla manifestazione, partita intorno alle 20 da piazza Castello, hanno partecipato circa 6.000 persone. Nella prima parte della serata non si erano verificate tensioni.

A Bologna. Tutto è iniziato poco dopo le 19,15, quando già in piazza del Nettuno, dove era stata convocata l’adunata e erano già presenti i poliziotti della Digos e i carabinieri del Nucleo informativo. Circa 60 attivisti si sono presentati e malgrado le raccomandazioni degli agenti, che avevano ribadito loro che non avrebbero potuto parlare né partire in corteo, hanno comunque iniziato il loro comizio. Senza però mai fare riferimento esplicito alle barbarie del 7 ottobre.

A questo punto, da tutti gli angoli della piazza si sono visti spuntare i lampeggianti blu dei blindati, che hanno costretto i manifestanti nell’area del Nettuno. Contemporaneamente in piazza Maggiore stavano arrivando altri manifestanti. Nel complesso, nel momento clou, erano circa in 500, che gridavano di "liberare i compagni bloccati", insultando le forze dell’ordine. Si è creata così una situazione di stallo che è andata avanti fino a che la polizia non ha deciso di fare uscire i 60 pro Pal rimasti dentro. È stato in quel momento che, forti di questa concessione, i manifestanti hanno forzato la mano, facendo degenerare la situazione.

Infatti, gli attivisti hanno iniziato a urlare ’corteo, corteo’. Il servizio d’ordine, con anche l’elicottero in volo che dall’alto riprendeva la manifestazione, ha blindato tutti gli accessi alla piazza. Mentre la testa di quello che voleva diventare un corteo spingeva sugli scudi in piazza Re Enzo, una costola è scappata verso via Rizzoli con uno striscione, tentando di partire in marcia. Gli antagonisti sono stati immediatamente bloccati, prima con una carica della polizia e poi con gli idranti.

È iniziato così il fuggi fuggi generale. A quel punto il numero di presenti si era molto ridotto, ma si sono verificati altri momenti di tensione, in cui anche un dirigente di polizia è stato colpito nel parapiglia generale. In strada sono state improvvisate delle barricate con i cassonetti della spazzatura. Tre i manifestanti fermati. Sono stati questi gli ultimi momenti prima che gli antagonisti si disperdessero correndo verso la zona universitaria, dove sono rimasti in presidio per alcune ore.