Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: “Distolgo l’attenzione dal lavoro del re”

Londra, 17 ottobre 2025 - Dopo una discussione con il re Carlo III il principe Andrea ha annunciato che rinuncia al titolo reale di Duca di York. Ormai travolto dagli scandali, con la casa reale che gli ha voltato le spalle, Andrea si trova sempre più isolato, fa sapere la Bbc.

In una dichiarazione, il terzo figlio della regina Elisabetta II e del principe Filippo, ottavo in linea di successione al trono britannico, ha spiegato la scelta: "Con il Re abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica".

In realtà rimarrà principe, ma non sarà più Duca di York, il titolo che aveva ricevuto dalla defunta regina Elisabetta. Decade il titolo anche della ex moglie, Sarah Ferguson, che non sarà più Duchessa di York, ma le loro figlie continueranno a portare il titolo di principesse.

Andrea, travolto dallo scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein e sottoposto a crescenti pressioni pubbliche per i suoi legami con il defunto molestatore, nonostante la rinuncia, ha ribadito la sua innocenza: "Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me".