Prigozhin, Kadyrov: “Gli avevo chiesto di lasciare da parte le ambizioni personali”. Miliziani pro-Kiev ai Wagner: “Ora unitevi a noi”

Roma, 25 agosto 2023 - Sulla morte di Prigozhin è intervenuto anche Ramzan Kadyrov. Il leader ceceno ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici del capo del gruppo mercenario Wagner. Il fedelissimo di Putin ha sottolineato il "grande contributo" alla guerra in Ucraina di Prigozhin, definendo la sua morte "una grande perdita" per la Russia, e ricordando che la Wagner è importante per Mosca "anche su alcune questioni relative alla Libia e all'Africa". Ma, secondo Kadyrov, Prigozhin ultimamente non era riuscito a vedere "il quadro completo di ciò che sta accadendo nel Paese". Quindi ha aggiunto: "Gli ho chiesto di lasciare da parte le ambizioni personali per il bene di questioni di fondamentale importanza nazionale. Tutto il resto poteva essere deciso in seguito. Ma lui era così, con il suo carattere ferreo e il desiderio di raggiungere il suo obiettivo qui e ora".

Vladimir Putin, indiziato numero uno per l’attentato, secondo tutte le analisi internazionali, ieri è uscito dal silenzio facendo le sue condoglianze, e aggiungendo un commento sul leader scomparso: “Prigozhin un uomo dal destino difficile, ma di talento. Ha compiuto vari errori nella sua vita, ma ha anche ottenuto risultati”.

A Mosca fiori per ricordare Prigozhin

Su cosa abbia distrutto il jet di Prigozhin gli esperti sembrano essere concordi: un ordigno a bordo. Anche il Pentangono ha reso noto che il l’aereo “non è stato abbattuto da un missile".

Resta sempre un lieve dubbio, che sarà fugato solo dall'esame del Dna, che Prigozhin non fosse a bordo del jet esploso, e che quindi non sia morto. Il ministero della Difesa britannico ha ammesso: ''Non ci sono ancora prove definitive che Prigozhin fosse a bordo'' dell'aereo precipitato mercoledì nella regione russa di Tver, ''ma è altamente probabile che sia morto''. Una morte che "avrà quasi certamente un effetto profondamente destabilizzante sul gruppo Wagner", ha sottolineato il ministero. Anche il Pentagono ritiene che Yevgheny Prigozhin sia rimasto ucciso nello schianto dell'aereo nel nord della Russia. Patrick Ryder, portavoce del dipartimento della Difesa Usa, ha detto ai giornalisti: "Non entrerò nel dettaglio di come raccogliamo le informazioni, ma la nostra valutazione iniziale, basata su una serie di fattori, è che probabilmente è stato ucciso".

E ora preoccupa il futuro della Wagner, che resta una società che gestisce mercenari ben armati in varie parti del mondo, specie in Africa. Secondo l'Institute for the Study of War (Isw) americano dopo la scomparsa del suo leader, del cofondatore Dmitry Utkin e di Valery Chekalov il gruppo non potrà restare una struttura militare parallela quasi indipendente. Isw ha reso noto che il Cremlino si è rifiutato di pagare il governo di Minsk per la presenza degli uomini di Wagner in Bielorussia. E altri i problemi finanziari hanno già portato a una riduzione dei pagamenti dei mercenari, costringendo alcuni soldati a dimettersi. Anche se per ora ''non è chiaro se il Cremlino intenda sciogliere completamente Wagner, mantenerlo in vita come un'organizzazione molto più piccola o subordinarla completamente al ministero della Difesa''.

