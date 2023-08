Prigozhin, recuperati i 10 corpi a bordo del jet precipitato. “Abbattuto da un missile o una bomba”

Roma, 24 agosto 2023 - Sono stati ritrovati e recuperati tutti e dieci i corpi delle persone a bordo del jet privato del gruppo Wagner precipitato nella regione russa di Tver. Nella lista dei passeggeri del volo c'erano anche il fondatore del gruppo di mercenari, Evgheni Prigozhin, e il suo braccio destro, Dmitry Utkin. Per avere la certezza che l'ex 'cuoco di Putin' sia davvero morto però bisognerà attendere l'analisi del Dna, anche se oramai sembrano esserci pochi dubbi in merito.

I resti del jet di Prigozhin (Ansa)

Per il momento il Cremlino tace su quanto avvenuto. Ieri, il presidente russo Vladimir Putin non ha fatto alcun cenno alla vicenda a margine della celebrazione dell'80esimo anniversario della battaglia di Kursk nella seconda guerra mondiale, occasione in cui ha ringraziato “tutti i nostri soldati che combattono con coraggio e risolutezza” nell'operazione militare speciale in Ucraina.

Missile o bomba?

Il jet viaggiava tra Mosca e San Pietroburgo quando è stato abbattuto da un missile o da una bomba a bordo, secondo le due ipotesi più accreditate. Il sito d'informazione Meduza, una delle poche voci libere russe con sede a Riga in Lettonia, ha analizzato il video che ha immortalato la caduta del velivolo propende per la versione del missile nel filmato si vede una nuvola che ricorda la scia di un missile terra-aria. Inoltre "testimoni oculari nei video condivisi online parlano di due esplosioni precedenti allo schianto – scrive il sito –. È pratica standard lanciare due missili di difesa aerea contro un singolo bersaglio per aumentare le probabilità di mettere a segno un colpo". Terzo, "le immagini di bassa qualità del luogo dell'incidente indicano che alcuni dei rottami presentano fori che potrebbero essere stati causati dai frammenti preformati di una testata di missile terra-aria". Ci sono d'altra parte anche prove che suggeriscono che l'esplosione sia avvenuta all'interno dell'aereo: secondo Flightradar24, l'aereo ha raggiunto un'altitudine di 28.000 piedi prima di cadere. Molti sistemi di difesa aerea non sono in grado di colpire gli aerei a questa altezza.