Prestiti di riparazione a Kiev, fondi da asset russi congelati. Commissario Ue: “Lo stiamo rendendo operativo”

Roma, 19 settembre 2025 – Passo avanti nel piano di utilizzare i beni congelati della Russia per sostenere 170 miliardi di euro di “prestiti di riparazione” all'Ucraina, una mossa che trasformerebbe le finanze di Kiev ma rischierebbe un duro scontro con Mosca. Il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, all'informale Ecofin ha annunciato ufficialmente che “la Commissione propone un prestito di riparazione: fornire un prestito all'Ucraina usando le giacenze liquide degli asset russi immobilizzati senza toccare la titolarità russa su quegli asset. È già stato concordato a livello di G7 e di Consiglio europeo. Stiamo rendendolo operativo – ha spiegato Dombrovskis –. L'Ucraina dovrà iniziare a rimborsarlo solo quando la Russia pagherà le riparazioni di guerra”.

Dombrovskis ha aggiunto che la Commissione sta lavorando “sulle modalità, sui tempi e sui volumi”, precisando che per determinare gli importi “sarà importante vedere anche la valutazione del Fondo monetario internazionale sui fabbisogni di finanziamento dell'Ucraina nei prossimi due anni”. Il modello, ha sottolineato Dombrovskis, “può essere replicato anche tra gli altri membri del G7 che hanno immobilizzato asset russi nei loro territori”.

Il Financial Times per primo aveva anticipato la volontà dell'Unione europea di utilizzare i beni russi congelati presso il deposito centrale di titoli Euroclear. Secondo il quotidiano britannico “i piani, a lungo auspicati dall'Ucraina ma oggetto di un acceso dibattito all'interno dell'Ue, mirano a consentire di fatto il trasferimento di denaro russo all'Ucraina senza tecnicamente sequestrare direttamente i beni”. Secondo cinque fonti del Financial Times, il piano dell'Ue consisterebbe nel creare uno schema che possa permettere di acquistare obbligazioni Ue a tasso zero grazie ai saldi di cassa delle attività della banca centrale russa soggette a sanzioni, detenuti presso il deposito centrale di titoli Euroclear e poi, il capitale raccolto, verrebbe trasferito in Ucraina in più tranche. Due fonti hanno anche evidenziato che “circa 170 miliardi di euro dei 194 miliardi di euro di asset russi detenuti presso Euroclear sono giunti a scadenza e ora giacciono come saldi di cassa nei libri contabili di Euroclear”.