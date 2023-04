Yoon Suk Yeol canta alla Casa Bianca. Il presidente sudcoreano stupisce tutti con il karaoke

Washington, 27 aprile 2023 - Tra discussioni di politica estera, e timori di una guerra nucleare, alla Casa Bianca è spuntato anche il karaoke durante la visita del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Il leader di Seul, dopo l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in cui si è discusso dei pericoli del regime nordcoreano, e dei rischi che Pyongyang usi l'atomica, è stato invitato la sera assieme alla moglie Kim Keon Hee alla Casa Bianca per la cena di gala.

Joe Biden e Yoon Suk Yeol

Joe Biden, perfetto ospite, era a conoscenza della passione di Yoon Suk Yeol per il karaoke e per la musica americana, così ha colto l'occasione al volo. Il presidente coreano prima ha assistito ai cantanti che intonavano hit made in Usa, poi è stato invitato sul palco da Biden a cantare: "Sappiamo che questa è una delle tue canzoni preferite, 'American Pie'", lo ha esortato il numero uno della Casa Bianca. "Sì, è vero", ha ammesso il 62enne capo di stato sudcoreano, confermando di aver che il brano di Don McLean, del 1971, era il suo favorito fin dai tempi della scuola.

Quindi Biden: "Vogliamo sentirla cantare". "E' passato un po' di tempo ma...", ha risposto Yoon, che comunque non si è fatto pregare e ha afferrato il microfono da consumato cantante, intonando i primi versi della canzone a cappella. Una performance che ha scatenato l'entusiasmo dei presenti, First Lady e Biden in testa. "La prossima cena di Stato che terremo sarà all'insegna dell'intrattenimento", ha commentato il presidente Usa.

"Non avevo idea che lei sapesse cantare", ha continuato Biden, che comunque si era fatto spedire da McLean una chitarra autografata da regalare al leader sudcoreano. In patria poi la performance alla White House è stata un trionfo: "Yoon ha letteralmente fatto a pezzi il palco e la Casa Bianca!", si legge tra i vari commenti al post in cui si vede il presidente cantare. "Yoon ha rivelato il suo talento canoro nascosto", ha scritto un altro. Ma i sudcoreani non sono stati sorpresi, infattui non è la prima volta che Yoon canta in pubblico, lo aveva già fatto durante la campagna elettorale del 2021, e in un programma televisivo sudcoreano "All the Butlers".