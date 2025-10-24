“Cioccolatini avvelenati per uccidermi”. Lo strano caso del presidente dell’Ecuador, la polveriera Venezuela e gli spettri della Cia

Roma, 24 ottobre 2025 – Il Sudamerica potrebbe tornare a ribollire se mai il continente abbia trovato momenti di pace sociale continui fra dittature, colpi di Stato, economia fragile, criminalità, tempeste sociali e ambientali. Ogni momento nascono attriti che potrebbero portare a conseguenze drammatiche. L’ultimo avvertimento in queste ore viene dall’Ecuador, il cui presidente, il giovanissimo Daniel Noboa - 37 anni ma già al secondo mandato pur se il primo era stato più breve perché subentrato al capo di Stato dimessosi -, ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico.

Proteste in Ecuador contro il governo del presidente Daniel Noboa (Ansa)

I dolci, esaminati nell’università di Quito, contenevano tre sostanze chimiche “in alte concentrazioni” e questo “non può essere involontario” ha dichiarato Noboa alla Cnn aggiungendo: “Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche”.

Il precedente di pochi giorni fa

La procura di Los Rios ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Chi e perché volesse assassinare il presidente lui stesso non lo ha chiarito. Ma certo ha riportato alla mente quello che è accaduto alcuni giorni fa quando il convoglio di auto col quale si stava spostando fra le province di Imbabura e Canar è stato preso di mira da sconosciuti. Durante il passaggio sarebbero stati sparati colpi imprecisati, il ministero della Difesa e quello dell’Interno non hanno confermato, ma la Cnn ha verificato i filmati. “Non si trattava solo di bastoni e pietre – ha dichiarato Noboa -. C’erano razzi artigianali, molotov, proiettili che potevano comunque ucciderti. Lanciavano pietre contro il parabrezza e il cofano dell’auto”. In questo caso ha puntato il dito contro chi sta organizzando da settimane gli scioperi per la fine dei sussidi al diesel che vede sulle barricate agricoltori e trasportatori. “Una protesta politicizzata” dice Noboa, mentre la Confederazione delle Nazionalità Indigene parla apertamente di provocazione e chiede al Capo di Stato di smetterla con la repressione militarizzata della protesta.

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa, 37 anni (Ansa)

Lo spettro referendum per il governo di Quito

Il presidente è stato eletto la prima volta nel 2023 quando si è dimesso Guillermo Lasso e poi è stato riconfermato nel maggio 2025 con il 55% dei voti ottenuti al ballottaggio a capo della coalizione liberale Accion Democratica Nacional che ha sconfitto la sinistra. Il rischio per il proseguimento del suo governo è ora un eventuale referendum che il Conaie e altri settori dei campesinos propongono per la smilitarizzazione della comunità e il rilascio dei detenuti politici. Se dovesse andare in porto, la popolazione si dividerebbe e Noboa rischierebbe, con la vittoria del no, il posto.

Soldati dell'Ecuador a San Roque, a margine delle proteste contro il presidente Daniel Noboa (Ansa)

Chi è Daniel Noboa, figlio dell’uomo più ricco del Paese

Daniel Noboa è nato nel novembre 1987 a Miami; suo padre Alvaro è l’uomo più ricco del Paese grazie alla Noboa Corporation il cui core business è l’esportazione ma che è accusata in realtà di portare soldi in paradisi fiscali, cosa che la legge ecuadoregna vieterebbe. Daniel ha studiato all’estero e dopo vari master e tornato in patria e oltre che lavorare per l’azienda di famiglia si è dato alla politica: nel 2021, eletto all’assemblea legislativa, è stato presidente della commissione per lo sviluppo economico, quindi il salto al Palazzo di Carondelet. Al suo insediamento mancavano diverse diplomazie: di quelle più vicine, la Colombia è sicuramente la migliore alleata di Quito mentre il Messico ha espresso molti dubbi sulla “democrazia” di Noboa.

Un manifestante con la bandiera dell'Ecuador durante le proteste anti-Noboa lo scorso 12 ottobre (Ansa)

La polveriera sudamericana

Ma l’Ecuador non è il solo Paese che rischia di deflagrare nella Regione. Anzi, rispetto al Venezuela la sua posizione sembra almeno da un punto di vista internazionale assai più sicura. Su Caracas, infatti, stando ad alcune fonti l’ira di Donald Trump si è assolutamente moltiplicata e la Cia potrebbe tornare a operare in quello che una volta chiamava “il giardino di casa” e nel quale giocava a creare dittatori e ad abbattere i governi socialisti considerati un po’ troppo anti imperialisti.

Il presidente Usa avrebbe dato luce verde per un’azione in terra venezuelana contro i narcotrafficanti che minaccerebbero gli Usa con i loro commerci. Una operazione di sicurezza ovviamente non concordata con le autorità locali anche perché Trump considera il presidente Nicolas Maduro poco meno di un fantoccio in mano ai comunisti, quindi a Russia, Cina e Corea del Nord e alla vicina Cuba – anche se la crisi della Isla Grande è talmente forte che rischia di annientarsi da sola – che sono i suoi veri nemici.

Gente in piazza durante le manifestazioni contro il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa (Ansa)

Le mire di Trump sul Venezuela

Gli americani attaccherebbero Caracas con la scusa della droga, ma in realtà The Donald vorrebbe il petrolio che quel Paese ha e che al momento può vendere in maniera molto ridotta visto che la forza navale a stelle e strisce pattuglia le acque internazionali per ridurre il traffico merci. La cosa più curiosa è che Trump non ha potuto esprimere come avrebbe voluto la sua forte arrabbiatura per la mancata consegna del Nobel per la Pace perché lo stesso è andato a Maria Corina Machado, la sua omologa venezuelana, alleata anti Maduro e da sempre appassionata trumpista e quindi ha dovuto fare buon viso a cattiva sorte perché in fondo è stata premiata una sua adepta. Trump ci ritenterà l’anno prossimo, ma molto dipenderà proprio da come finirà in Venezuela perché una nuova guerra bilancerebbe le otto paci raggiunte (o quasi). E tutto questo sempre che la Cia non decida di tornare a governare l’orticello di casa. Non sarebbe davvero una cosa buona e giusta.