Roma, 8 ottobre 2021 - Continuano le sorprese a Stoccolma: il premio Nobel per la pace 2021 va ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov che hanno combattuto per la tutela della libertà di espressione. La motivazione ufficiale spiegata da Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese, è "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e per una pace duratura".

Niente da fare quindi per i più quotati Greta Thunberg, la favorita numero uno per la sua lotta in difesa dell'ambiente, l'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità in prima linea nella lotta alla pandemia, Alexei Navalny e Reporters Sans Frontieres. La settimana dei riconoscimenti è quasi finita: dopo la pausa del weekend lunedì 11 verrà consegnato il premio all'Economia, l'ultimo della rassegna.

Chi è Maria Ressa

Maria Ressa, cittadina filippina naturalizza statunitense, è la cofondatrice del sito di notizie Rappler, noto per le sue inchieste sull'operato del governo del presidente Rodrigo Duterte, soprattutto in relazione alla cosiddetta 'guerra alla droga'. ''Questo premio ci dà forza per continuare la lotta per la verità'' e per ''uscire dall'oscurità''. A Manila, ''il governo non sarà contento, ma la nostra è una battaglia per la verità. E la verità non esiste senza i giornalisti''. La libertà di espressione e di stampa, ha aggiunto, riguarda ''non solo il futuro delle Filippine, ma le democrazie in tutto il mondo''. Nel 2012 Maria Ressa ha fondato Rappler, una digital media company di giornalismo investigativo. Nella motivazione del comitato per il Nobel è stato spiegato che la giornalista ha ''usato la libertà di espressione per far luce sull'abuso di potere, l'uso della violenza e il crescente autoritarismo nel suo Paese natale, le Filippine''.

Chi è Dmitry Muratov

Dmitry Muratov è il caporedattore del giornale d'inchiesta russo Novaya Gazeta, la testata per la quale scriveva la giornalista russa Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006.