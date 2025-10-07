Nobel per la Fisica 2025 a Clarke, Devoret e Martinis: studi decisivi nella meccanica quantistica

Roma, 7 ottobre 2025 – Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato all’inglese John Clarke, al francese Michel H. Devoret e all’americano John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica, quella branca della fisica che spiega di comportamento di materia ed energia su scala atomica e subatomica, là dove le leggi della fisica classica smettono di funzionare.

I tre scienziati sono stati premiati per “la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico”, si legge in una nota del comitato della Reale Accademia Svedese delle Scienze. In pratica i loro esperimenti sui chip hanno dimostrato come gli effetti di quantistica possano essere concretizzati anche su scala macroscopica, in “un sistema sufficientemente grande da essere tenuto in mano”. L’obiettivo, tra gli altri, è costruire un computer quantistico, macchina di calcolo che sfrutta i qubit (bit quantistici) anziché i bit classici (0 o 1).

Clarke, nato nel 1942 a Cambridge, è attualmente docente alla Berkeley, in California, mentre Devoret (nato nel 1953 a Parigi) e Martinis (classe 1958) insegnano all'università di Santa Barbara, sempre in California. I tre, nel 1984 e nel 1985, hanno condotto una serie di esperimenti con un circuito elettronico costituito da superconduttori, componenti in grado di condurre corrente senza resistenza elettrica.

I vincitori del Premio Nobel per la fisica John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis

Il ruolo dei superconduttori e l’obiettivo del computer quantistico

Nel circuito, i componenti superconduttori erano separati da un sottile strato di materiale non conduttivo, una configurazione nota come giunzione Josephson. Perfezionando e misurando tutte le varie proprietà del loro circuito, furono in grado di controllare ed esplorare i fenomeni che si verificavano quando vi passava una corrente. Nell'esperimento, il sistema mostra il suo carattere quantistico riuscendo a sfuggire allo stato di tensione zero tramite effetto tunnel. Una delle ripercussioni pratiche è la possibile creazione del primo computer quantistico, cui in particolare Martinis lavora dal 2014, quando fu assunto da Google (che lascerà nel 2020). Nel 2022 ha co-fondato la società Qolab basandosi sul presupposto che "l'industria dei semiconduttori detiene la chiave per creare un computer quantistico pratico consentendo la fabbricazione su larga scala di qubit di alta qualità". Da gennaio 2025 è il CTO della società. Nel 2021 ha ricevuto il premio John Stewart Bell per la ricerca su questioni fondamentali nella meccanica quantistica e le loro applicazioni.