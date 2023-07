Aung San Suu Kyi è stata scarcerata: la leader birmana trasferita in un edificio del Governo

Myanmar, 28 luglio 2023 – È stata trasferita dalla prigione a un edificio governativo la leader birmana e premio Nobel Aung San Suu Kyi, estromessa dal suo ruolo nel 2021 con un colpo di Stato da parte dei militari. “Daw Aung San Suu Kyi è stata trasferita in una sede di alto livello lunedì sera”, ha detto nelle ultime ore un funzionario del suo partito – la Lega nazionale per la Democrazia – precisando che sta già avendo incontri con varie personalità, tra cui il portavoce della Camera bassa del Paese, TiKhun Myat.

Il funzionario del partito ha anche confermato che Suu Kyi probabilmente incontrerà Deng Xijuan, l'inviato speciale della Cina per gli affari asiatici, che è in visita in Myanmar. Dopo il colpo del 1° febbraio 2021, la 78enne Suu Kyi è stata vista solo una volta in foto sgranate scattate dai media statali da un'aula di tribunale. Dopo un processo fiume – denunciato come politico dalla comunità internazionale e considerato "una farsa" dagli attivisti per i diritti umani – Suu Kyi era stata condannata a 33 anni di carcere. Tra i capi di accusa alla leader – che nel 1991 era stata insignita del premio Nobel per la Pace per la difesa dei diritti umani sulla scena nazionale del suo Paese, oppresso da una rigida dittatura militare – reati come corruzione, possesso di walkie talkie illegali e violazione delle restrizioni del Coronavirus.

Dopo anni di buio e di incognite sulle condizioni del premio Nobel, nei giorni scorsi giorni era trapelata la notizia di un suo possibile trasferimento dalla prigione agli arresti domiciliari. Non è chiaro, però, se il trasferimento della leader birmana sarà definitivo o se dovrà tornare in prigione. Nell’annunciare una sua possibile scarcerazione, un funzionario del Governo aveva infatti spiegato che la giunta militare aveva intenzione di mostrare clemenza nei confronti dei detenuti in vista di una festività religiosa in programma per la prossima settimana. Senza entrare nel merito della situazione nel premio Nobel.