Portogallo, malore per il leader di estrema destra Ventura: è il secondo in pochi giorni

Lisbona, 16 maggio 2025 – Nuovo malore per il leader del partito di estrema destra portoghese Chega. André Ventura è stato ricoverato in ospedale ieri, dopo essere svenuto durante un comizio elettorale a Odemira in Alentejo, nel sud del Paese. Nei video circolati si vede il 42enne politico mentre si stringe il petto e cerca di slacciarsi la cravatta, salvo poi accasciarsi ed essere sorretto da alcuni assistenti. Già due giorni fa, il leader sovranista aveva avuto uno svenimento a seguito del quale era stato trasportato all'ospedale di Faro. Qui i medici avevano sentenziato che il malore era da attribuirsi a un reflusso gastroesofageo associato a un picco di tensione arteriosa. Per sicurezza Ventura è stato trattenuto in osservazione per tutta la notte.

Attualmente il leader della formazione politica è ricoverato all'ospedale di Setubal, vicino Lisbona, e si trova in condizioni stabili. Ventura verrà sottoposto a un cateterismo per esaminare se ci sono lesioni nelle arterie coronarie. In ogni caso, al momento, le diagnosi non indicano problemi di natura cardiaca.

Domenica in Portogallo si svolgeranno le elezioni parlamentari anticipate. Nei sondaggi il partito nazionalista Chega (fondato dallo stesso Ventura nell’aprile del 2019) è data come terza forza, dietro all'Alleanza democratica del premier conservatore Luis Montenegro e ai socialisti, che puntano a riconquistare la guida del Paese con l’economista Pedro Nuno Santos. Finora i tentativi di Ventura per ottenere un eventuale posto nel governo sono stati respinti dal primo ministro portoghese, che ha ripetutamente escluso qualsiasi accordo con il partito di estrema destra.