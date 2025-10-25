La portaerei nucleare USS Gerard Ford ai Caraibi. Tremano Venezuela e Colombia

Roma, 25 ottobre 2025 - Quando la Marina degli Stati Uniti schiera la portaerei USS Gerald R. Ford la situazione è seria. L'immensa potenza nautica, oltre 100.000 tonnellate e una lunghezza di 334 metri, è la più grande nave battente bandiera a Stelle e Strisce. E’ stata definita "la piattaforma da combattimento più capace, adattabile e letale al mondo". Quindi l'averla dispiegata nei Caraibi, dove Trump ha preso di mira narcos, ma anche Venezuela e Colombia, è più di un messaggio, è una promessa di guerra. Come ha sottolineato uno dei bersagli della Casa Bianca, il presidente Maduro: gli Usa "stanno costruendo una nuova guerra".

La USS Gerald R. Ford da sola potrebbe piegare le forze colombiane e venezuelane, Caracas e Bogotà lo sanno. La Ford, la prima nave della nuova classe di portaerei a propulsione nucleare CVN-21 della U.S. Navy, è entrata in servizio nel 2017, affiancando le 10 portaerei della classe Nimitz della Marina che si stanno avviando alla pensione. Ufficialmente ha preso il posto della USS Enterprise (che fa classe a sé), messa fuori servizio nel dicembre 2012 dopo 51 anni.

I caccai F/A-18E/F Super Hornet sulla portaerei USS Gerald R. Ford

Una piccola città galleggiante con a bordo un equipaggio di quasi 4.600 persone, inclusi piloti di caccia e assistenti al volo. Tanti, ma sempre meno del 20% di quelli che servivano sulle portaerei della classe Nimitz grazie alle sue innovazioni tecniche, che la rendono la portaerei più avanzata al mondo.

A spingere questa fortezza dei mari sono due reattori nucleari, di cui la Marina mantiene segrete le specifiche tecniche rendendo noto solo che sviluppano una potenza elettrica tre volte superiore alle vecchie Nimitz, e sono dotate di un sistema di lancio elettromagnetico (Emals) (La Cina ne ha uno solo sull'ultima e sua terza portaerei, la Fujian, ndr).

Il sistema Emals offre grandi vantaggi, infatti la Ford utilizzando i magneti al posto del vapore per alimentare le catapulte della nave consente di far decollare i velivoli più velocemente, con armi più pesanti e con più carburante, aumentando l'automomia e la potenza dei suoi caccia da combattimento.

Un caccia atterra grazie all'Advanced Arresting Gear, cioè il sistema di atterraggio sul ponte della portaerei

E sempre grazie ai magneti, con 11 ascensori spinti da motori elettromagnetici anziché idraulici, le munizioni arrivano più velocemente dai depositi al ponte e da lì sui vari F/A-18E/F Super Hornet o sui F-35C Lightning II, migliorando così la velocità d'attacco e di pronto intervento.

Migliorato, grazie a un sistema a controllo digitale, anche l'Advanced Arresting Gear della Marina, cioè il sistema di atterraggio sul ponte di una portaerei che si basa su un gancio sulla coda dei velivoli che aggancia dei cavi in modo da essere frenato nello spazio ridotto di una nave.

Il ponte di volo della Ford è largo 78 metri nel suo punto più ampio (1,2 metri rispettto alla classe Nimitz) e ha una lunghezza totale di 337 metri. Dimensioni che gli permettono di ospitare 4 catapulte di lancio Emals. La sua "isola", la parte sopra il ponte di volo, è più piccola e più arretrata, offrendo maggiore possibilità di manovra per gli aerei.

I caccia F/A-18, bimotori Boeing capaci trasportare missili aria-aria, aria-terra e antinave, oltre a bombe a guida laser, sono la sua arma di punta. I Super Hornet (diversi squadroni da combattimento, come i VFA-31, VFA-37, VFA-87 e VFA-213) garantiscono un'autonomia di combattimento massima di 2.011 chilometri, permettendo alla Ford di non avvicinarsi troppo alla linea di fuoco.

Ma sulla Ford non ci sono solo i caccia, la portaerei infatti può contare su velivoli per il disturbo elettronico, aerei di perlustrazione, cargo ed elicotteri. Unica pecca: non può trasportare i caccia stealth di quinta generazione F-35C. Dopo il tragico 7 ottobre 2023, quando Hamas attaccò Israele, la Ford fu lasciata otto mesi nel Mediterraneo orientale.

La presenza della Ford, si somma ad altre forze Usa già presenti in zona e già entrate in azione colpendo imbarcazioni di narcos e anche un sottomarino della droga. Inoltre, secondo la Cnn, il tycoon sta anche valutando di colpire direttamente le strutture di produzione della cocaina e le rotte del narcotraffico all'interno del Venezuela, anche via terra.