Guerra ucraina, l’allarme della Polonia: “Wagner verso Suwalki, situazione più pericolosa”

Varsavia, 29 luglio 2023 – Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwałki (noto anche come la breccia di Suwałki, ndr) che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e l'exclave di Kaliningrad della Federazione Russa: lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki vicino a Grodno, in Bielorussia", ha affermato Morawiecki alla radio Rmf, come riporta il canale polacco Polsat News.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki (Ansa)

Ieri il ministro degli Esteri, Marius Kaminski, aveva dichiarato che Polonia, Lituania e Lettonia sono pronte a chiudere i confini con Minsk in caso di provocazioni da parte delle forze del gruppo di Yevgeny Prigozhin. "Le considerazioni sono reali. La possibilità' di chiudere il confine esiste", gli ha fatto eco il viceministro dell'Interno lituano, Arnoldas Abramavicius. Vilnius ha ripetutamente avvertito gli alleati occidentali che i mercenari Wagner potrebbero camuffarsi da richiedenti asilo nel tentativo di entrare nei Paesi Ue o inscenare provocazioni che coinvolgono i rifugiati.