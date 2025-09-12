La Polonia chiude il confine con la Bielorussia. Alta tensione per le esercitazioni militari con la Russia

Roma, 12 settembre 2025 – Dopo l’incursione di droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco e colpito una casa a Wyryki non cala la tensione sul fianco est dell’Europa. E questa mattina Russia e Bielorussia hanno avviato esercitazioni militari congiunte, ha annunciato l'esercito russo. "Le manovre strategiche congiunte delle forze armate russe e bielorusse sono iniziate", ha annunciato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Nella notte c’è invece stato un massiccio attacco ucraino con droni che ha colpito Smolensk e una località vicino Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che nella notte sono stati abbattuti 221 droni ucraini.
La diretta
Il principe Harry è arrivato a Kiev oggi per una visita a sorpresa volta ad aiutare migliaia di soldati ucraini feriti in oltre tre anni di conflitto armato con la Russia. Lo ha riportato il Guardian. Secondo il quotidiano, il Duca di Sussex e un team della sua Invictus Games Foundation "illustreranno nuove iniziative per sostenere la riabilitazione dei feriti", stimati in circa 130.000 all'inizio di quest'anno.
Dalla mezzanotte, la Polonia ha chiuso completamente i valichi di frontiera con la Bielorussia fino a nuovo ordine. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Marcin Kierwinski. La chiusura temporanea del confine orientale del Paese era stata annunciata martedì scorso dal primo ministro polacco Donald Tusk. La decisione è stata motivata dalle esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad 2025, che iniziano oggi e proseguiranno fino al 16 settembre in territorio bielorusso. Oltre ai valichi stradali sono stati chiusi anche quelli ferroviari.
La Russia e la Bielorussia hanno avviato oggi importanti esercitazioni militari congiunte. Lo ha annunciato l'esercito russo, pochi giorni dopo l'intrusione senza precedenti di presunti droni russi nel territorio polacco. "Sono iniziate le manovre strategiche congiunte delle forze armate russe e bielorusse", ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Queste esercitazioni, che si svolgono mentre l'esercito russo avanza sul fronte ucraino, suscitano grande preoccupazione nei paesi della Nato.
Un massiccio attacco ucraino con droni ha colpito nella notte Smolensk e una località vicino Mosca. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il governatore della regione di Smolensk Vasily Anokhin e testimoni oculari su Telegram e vari media russi.