La Polonia chiude il confine con la Bielorussia. Alta tensione per le esercitazioni militari con la Russia

Roma, 12 settembre 2025 – Dopo l’incursione di droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco e colpito una casa a Wyryki non cala la tensione sul fianco est dell’Europa. E questa mattina Russia e Bielorussia hanno avviato esercitazioni militari congiunte, ha annunciato l'esercito russo. "Le manovre strategiche congiunte delle forze armate russe e bielorusse sono iniziate", ha annunciato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Nella notte c’è invece stato un massiccio attacco ucraino con droni che ha colpito Smolensk e una località vicino Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che nella notte sono stati abbattuti 221 droni ucraini.

I caccia militari pronti a decollare per difendere il confine orientale della Nato

