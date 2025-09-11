Altissima tensione tra Polonia e Russia. Varsavia chiede un Consiglio di sicurezza Onu sui droni e limita il traffico aereo

Roma, 11 settembre 2025 – Resta altissima la tensione tra Polonia e Russia dopo quanto accaduto nella notte tra martedì e ieri quando diversi droni russi hanno sconfinato nei cieli del paese membro della NATO.
La Polonia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito alla violazione del suo spazio aereo da parte di droni. La riunione potrebbe tenersi venerdì, ha riferito all'agenzia russa una fonte diplomatica. Secondo il ministero della Difesa russo, le Forze Armate russe hanno attaccato durante la notte strutture militari e industriali nell'Ucraina occidentale, mentre non erano previsti obiettivi in Polonia.
Varsavia, dal canto suo, ha fatto sapere che è pronta per mettere in atto ogni "misura di sicurezza" in vista delle esercitazioni russo-bielorusse "Zapad" ("Occidente" in russo), che inizieranno il 12 settembre e per le quali sono stati allestiti "quadranti di addestramento" in Bielorussia, proprio al confine polacco. "L'esercito polacco si sta preparando. Nei prossimi giorni avremo circa 40.000 soldati al confine", ha dichiarato il viceministro.
Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che, su sua richiesta, si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio. "Su richiesta della Polonia, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia", ha dichiarato il Ministero su X.
La Polonia ha annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale", ha affermato l'agenzia polacca per la navigazione aerea in un comunicato.
Resta ovviamente altissima la tensione tra Polonia e Russia dopo quanto accaduto nella notte tra martedì e ieri quando diversi droni russi hanno sconfinato nei cieli del paese membro della NATO. Nonostante i ripetuti commenti di Mosca, che ha negato la paternità dell'azione, sostenendo di non avere mosso veicoli senza pilota in grado di giungere oltre il confine ucraino, Varsavia ha invocato l'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico secondo il quale qualsiasi Stato membro dell'Alleanza atlantica può richiedere consultazioni con i paesi membri se ritiene che la propria integrità territoriale sia minacciata. La Polonia aveva già invocato l'Articolo 4 nel 2014, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina orientale e all'annessione della Crimea. "I droni non provenivano dall'Ucraina, ma per la prima volta una parte significativa di essi proveniva dalla Bielorussia", ha sottolineato il premier Donald Tusk.
A rendere tangibile il deterioramento della situazione, sono state nella tarda serata di ieri le parole del Vice Ministro Cezary Tomczyk, che in diretta televisiva ha reso noto che la Polonia è pronta per mettere in atto ogni "misura di sicurezza" in vista delle esercitazioni russo-bielorusse "Zapad" ("Occidente" in russo), che inizieranno il 12 settembre e per le quali sono stati allestiti "quadranti di addestramento" in Bielorussia, proprio al confine polacco. "La Polonia si sta preparando per le esercitazioni Zapad-2025 da molti mesi. L'esercito polacco ha condotto esercitazioni che hanno coinvolto oltre 30.000 soldati polacchi e NATO per rispondere adeguatamente a Zapad-2025", ha detto Tomczyk per il quale "le esercitazioni russe e bielorusse sono da considerare esercitazioni offensive". Del resto, ha aggiunto, "È qui che è iniziata la guerra in Ucraina, ma anche l'aggressione contro la Georgia. Pertanto, l'esercito polacco si sta preparando. Nei prossimi giorni avremo circa 40.000 soldati al confine", ha dichiarato il Vice Ministro.
