Altissima tensione tra Polonia e Russia. Varsavia chiede un Consiglio di sicurezza Onu sui droni e limita il traffico aereo

06:42

Varsavia: pronti a schierare 40mila uomini

Resta ovviamente altissima la tensione tra Polonia e Russia dopo quanto accaduto nella notte tra martedì e ieri quando diversi droni russi hanno sconfinato nei cieli del paese membro della NATO. Nonostante i ripetuti commenti di Mosca, che ha negato la paternità dell'azione, sostenendo di non avere mosso veicoli senza pilota in grado di giungere oltre il confine ucraino, Varsavia ha invocato l'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico secondo il quale qualsiasi Stato membro dell'Alleanza atlantica può richiedere consultazioni con i paesi membri se ritiene che la propria integrità territoriale sia minacciata. La Polonia aveva già invocato l'Articolo 4 nel 2014, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina orientale e all'annessione della Crimea. "I droni non provenivano dall'Ucraina, ma per la prima volta una parte significativa di essi proveniva dalla Bielorussia", ha sottolineato il premier Donald Tusk.

A rendere tangibile il deterioramento della situazione, sono state nella tarda serata di ieri le parole del Vice Ministro Cezary Tomczyk, che in diretta televisiva ha reso noto che la Polonia è pronta per mettere in atto ogni "misura di sicurezza" in vista delle esercitazioni russo-bielorusse "Zapad" ("Occidente" in russo), che inizieranno il 12 settembre e per le quali sono stati allestiti "quadranti di addestramento" in Bielorussia, proprio al confine polacco. "La Polonia si sta preparando per le esercitazioni Zapad-2025 da molti mesi. L'esercito polacco ha condotto esercitazioni che hanno coinvolto oltre 30.000 soldati polacchi e NATO per rispondere adeguatamente a Zapad-2025", ha detto Tomczyk per il quale "le esercitazioni russe e bielorusse sono da considerare esercitazioni offensive". Del resto, ha aggiunto, "È qui che è iniziata la guerra in Ucraina, ma anche l'aggressione contro la Georgia. Pertanto, l'esercito polacco si sta preparando. Nei prossimi giorni avremo circa 40.000 soldati al confine", ha dichiarato il Vice Ministro.