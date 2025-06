Polonia, il sovranista Nawrocki vince le elezioni presidenziali. Filo-russo e “fan” di Trump: “Salveremo il Paese”

Roma, 2 giugno 2025 - Alle elezioni presidenziali in Polonia ha vinto il filo-russo e "fan" di Trump, il nazionalista conservatore Karol Nawrocki. Dopo un testa a testa, e smentendo comunque sondaggi favorevoli al sindaco di Varsavia, il filo-europeo Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia ed esponente del Partito Liberale del Primo Ministro Donald Tusk, esce sconfitto con il 49,1% contro il 50,89% dell'avversario. Il capo dello Stato uscente, Andrzej Duda, ha prontamente fatto le congratulazioni al successore Nawrocki, appoggiato anch'egli dal partito Diritto e giustizia (PiS).

Il voto di oggi avrà effetti sul futuro assetto della Polonia e sul suo ruolo in Europa e nel mondo, come hanno più volte dichiarato gli stessi protagonisti della campagna elettorale. Lo scontro è stato quello di due visioni opposte dell'Europa e dei rapporti con la Russia. Quando era in svantaggio nel testa testa notturno ha affermato: "Vedrete che stanotte vinceremo e salveremo la Polonia".

Indipendente, ma sostenuto dal Pis, Nawrocki ha intenzione di proseguire sulla scia di Duda, bloccando le riforme progressiste e cercando di minare il governo attuale. Dichiaratosi più volte contrario all'esecutivo di Tusk, potrebbe puntare sulle elezioni politiche anticipate con la speranza di favorire il ritorno al potere del partito di Kaczynski.