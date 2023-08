Polonia, 10.000 soldati al confine con la Bielorussia: cosa sta succedendo? Si rischia la guerra?

Sale ancora la tensione al confine fra Polonia e Bielorussia. E il governo di Varsavia decide di schierare altri 10mila soldati al confine del Paese governato da Lukashenko, il più forte alleato della Russia nell’area delle ex repubbliche sovietiche.

Tensione al confine con la Bielorussia La Polonia: "Se serve pronti a usare le armi"

Diecimila soldati al confine

La Polonia invierà infatti fino a 10.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, in un'intervista alla radio pubblica.

La Polonia si arma

Numeri ben più alti di quelli previsti ieri quando si parlava di 2.000 uomini in più al confine con la Bielorussia. Polonia, Paese Nato, che pensa anche ad aumentare il suo potenziale bellico con la Germania che ha offerto il suo aiuto rendendosi disponibile a prolungare sino a fine anno il dispiegamento di tre batterie di missili Patriot già presenti in Polonia.

La bomba immigrazione

Per il momento il vero motivo di tensione è l’immigrazione. La Polonia accusa la Bielorussia di utilizzare il passaggio dei rifugiati come una “vera e propria bomba sociale”. Un’arma insomma per indebolire la Polonia. "Si tratta di un'operazione organizzata dai servizi speciali russi e bielorussi, che sta diventando sempre più intensa", ha dichiarato alla stampa il vice ministro degli Interni polacco, Maciej Wasik. I servizi bielorussi si sono trasformati in "un normale gruppo criminale che organizza l'immigrazione clandestina", ha dichiarato il comandante in capo della Guardia di frontiera polacca, generale Tomasz Praga. "Naturalmente ne traggono enormi profitti", ha sottolineato. Secondo lui, dall'inizio dell'anno 19.000 migranti hanno cercato di entrare in Polonia, rispetto ai 16.000 del 2022. "Il record è stato battuto a luglio, quando più di 4.000 persone hanno cercato di attraversare il confine.

Le accuse russe

La Russia da parte sua vede la Polonia come il primo dei “pericoli” legati alla Nato e all’occidente vicino al suo confine. Secondo Mosca la Polonia vuole instaurare un'unione con l'Ucraina per poi annetterne le regioni occidentali, mentre annuncia la propria intenzione di creare "il più potente esercito europeo".

Manovre di dissuasione

“Si vis pace para bellum” (se vuoi la pace preparati alla guerra) dicevano i latini. Ed è proprio in questa direzione che si starebbe muovendo la Polonia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito web “circa 10.000 soldati saranno al confine, di cui 4.000 sosterranno direttamente la Guardia di Frontiera e 6.000 saranno nella riserva”, ha detto il ministro della difesa polacco. “Avviciniamo l'esercito al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci”, ha aggiunto.

Rischio guerra?

Allo stato attuale è improbabile che ci sia un attacco diretto alla Polonia da parte della Bielorussia. Un atto di questo genere comporterebbe la risposta della Nato (la Polonia fa parte del Patto Atlantico dal 1999). Uno scenario che porterebbe dritti dritti in un terzo conflitto mondiale. Certo è che continuare a schierare truppe al confine comporta un innalzamento della tensione e incrementa la possibilità che possa “accadere un incidente” in grado di aver più pesanti ripercussioni belliche, come spesso capitato nella storia.