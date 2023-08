Polonia: altre 2.000 truppe al confine con la Bielorussia

Varsavia, 9 agosto 2023 - La Polonia alza ulteriormente il livello di allerta. Varsavia dispiegherà infatti 2.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia, secondo quanto riferiscono fonti ministeriali. La decisione è stata approvata dal ministro della Difesa polacco a seguito di una richiesta delle guardie di frontiera che registrano un numero record di tentativi di attraversamento.

La Polonia nei giorni scorsi ha accusato la Bielorussia e la Russia di orchestrare una nuova ondata migratoria. "Si tratta di un'operazione organizzata dai servizi speciali russi e bielorussi, che sta diventando sempre più intensa", ha dichiarato alla stampa il vice ministro degli Interni polacco, Maciej Wasik. I servizi bielorussi si sono trasformati in "un normale gruppo criminale che organizza l'immigrazione clandestina", ha dichiarato il comandante in capo della Guardia di frontiera polacca, generale Tomasz Praga. "Naturalmente ne traggono enormi profitti", ha sottolineato. Secondo lui, dall'inizio dell'anno 19.000 migranti hanno cercato di entrare in Polonia, rispetto ai 16.000 del 2022. "Il record è stato battuto a luglio, quando più di 4.000 persone hanno cercato di attraversare il confine.

I missili Patriot tedeschi

E sempre in queste ore il ministero tedesco della Difesa ha offerto a Varsavia di prolungare il dispiegamento dei tre sistemi Patriot tedeschi che si trovano da gennaio vicino a Zamość, nella Polonia orientale. “Teniamo conto del bisogno di sicurezza dei nostri amici polacchi – spiega una nota -. Continuiamo a essere al vostro fianco come partner affidabile”, dichiara il ministro Boris Pistorius. Il prolungamento potrà durare al massimo fino alla fine del 2023.

I Patriot tedeschi in Polonia fanno parte della difesa aerea integrata della Nato e del rafforzamento del fianco orientale dell'alleanza.

Polonia e Baltici: rafforzare sanzioni Ue a Minsk

Bielorussia nel mirino anche dei Paesi baltici. Davanti al persistere delle “repressioni” in Bielorussia, delle “violazioni del diritto internazionale” e alla “strumentalizzazione della migrazione o altri crimini, continueremo a isolare il regime criminale e illegittimo di Lukashenko e a rafforzare le sanzioni mirate e settoriali dell'Ue nei suoi confronti”, scrivono in un comunicato congiunto i ministri degli Esteri di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, in occasione del terzo anniversario delle elezioni ritenute farsa in Bielorussia. “In questo momento particolarmente doloroso della storia bielorussa continuiamo a stare dalla parte del suo popolo” e “crediamo in una Bielorussia democratica, indipendente e sovrana, tanto quanto crediamo nella vittoria dell'Ucraina”, scrivono i capi delle diplomazia dei quattro Paesi. “I regimi autoritari falliranno ei tiranni saranno assicurati alla giustizia”, aggiungono i ministri, ribadendo l'appello al ”rilascio” e alla “riabilitazione immediati e incondizionati di tutti i detenuti politici” e alla “cessazione delle repressioni e della complicità” di Minsk “nell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”.

Le accuse di Mosca a Varsavia

Mosca intanto si scaglia contro Varsavia affermando che la Polonia vuole instaurare un'unione con l'Ucraina per poi annetterne le regioni occidentali, mentre annuncia la propria intenzione di creare "il più potente esercito europeo". E’ il pensiero dell ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, le cui dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Secondo Shoigu, Varsavia - che ha iniziato ad acquistare armi dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dalla Corea del Sud - è divenuta "il principale strumento" della politica antirussa di Washington.