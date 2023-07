Polonia in allerta: cecchini al confine con la Bielorussia

Varsavia, 31 luglio 2023 – La Polonia prepara i cecchini per difendere il confine con la Bielorussia. Su Facebook il comando generale delle forze armate del paese ha infatti pubblicato diverse foto dei militari con armi da cecchino sullo sfondo di una recinzione al confine polacco-bielorusso.

Soldati polacchi piazzano del filo spinato al confine con l'exclave di Kalingrad (Ansa)

Da giorni il governo di Varsavia denuncia che i servizi di Minsk aiutano migranti illegali di Paesi terzi a varcare la frontiera, oggi il sottosegretario della presidenza del Consiglio Stanislav Zharyn ha dichiarato alla radio che gli stessi servizi portano anche attrezzature che possono essere utilizzate per attraversare il confine.

"È ancora pericoloso al confine con la Bielorussia. Le pattuglie polacche vengono attaccate da stranieri aggressivi. Ogni giorno, ufficiali e soldati sono soggetti ad aggressioni", ha aggiunto Zharyn. "L'operazione ibrida che utilizza i migranti continua. L'attacco alla Polonia continua, queste azioni fanno parte del piano russo per destabilizzare l'Europa, in particolare il fianco orientale della Nato", ha sottolineato il Commissario. Secondo i dati del servizio di frontiera, sabato scorso 91 stranieri (tra cui indiani, nepalesi, iraniani, liberiani e somali) hanno tentato di entrare illegalmente in Polonia dalla Bielorussia.

Sabato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha lanciato l'allarme circa la presenza di miliziani del gruppo Wagner in marcia verso il corridoio di Suwalki, che collega il territorio della Bielorussia con l'exclave russa di Kaliningrad, vicino al confine della Polonia con Lituania.