Pollo alla Kiev servito ai giornalisti russi, il sapore amaro dell’ultima provocazione di Mosca

Roma, 15 agosto 2025 – Anche un pasto può assumere il significato di una provocazione alla vigilia di un vertice come quello di Anchorage, in cui Stati Uniti e Russia giocano la delicatissima partita della tregua in Ucraina. E così il 'pollo alla Kiev', piatto tipico ucraino servito ai giornalisti russi sul volo di Stato per l'Alaska, ha scatenato una bufera sui social media. A riportare la notizia è stata Russia Today definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin". Ma su X c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina o chi, invece, come il politilogo filo-Cremlino Sergei Markov ha scherzato sul fatto che "Putin e Trump dovrebbero trasformare Zelensky in un pollo alla Kiev". Mentre Il reporter di Rt Egor Piskunov ha commentato ironicamente che il piatto potrebbe essere "un buon segno per i prossimi negoziati" tra i due leader.

Pollo alla Kiev (foto Wikipedia)

Il piatto consiste in una coscia di pollo panata e fritta, ripiena di burro. Questo pollo dal nome così evocativo è stato al centro, nella storia, di numerosi episodi che lo rendono anche un simbolo di lotta. Secondo la tradizione il pollo alla Kiev sarebbe stato lanciato agli inizi del ‘900 dal ristorante dell’hotel Continental. Un albergo di lusso costruito nel 1897 nel centro di Kiev, gestito fino all’invasione nazista dell’Unione Sovietica nel 1941. L’edificio fu poi minato dall’Armata Rossa in ritirata ed esplose quando l’esercito tedesco occupò Kiev a settembre 1941. Dopo la guerra, l'edificio fu ricostruito e da allora è stato utilizzato dal Conservatorio di Kiev. Secondo le memorie dei contemporanei, il pollo alla Kiev era il piatto forte del ristorante dell'hotel. Il vecchio nome "cotoletta di pollo alla Kiev" veniva menzionato in alcuni romanzi sovietici del secondo dopoguerra. Dalla fine degli anni '40, il pollo alla Kiev divenne un piatto standard nei ristoranti di alta classe sovietici.

Ma Chicken Kiev è anche il soprannome polemico usato dallo scrittore William Safire per indicare il discorso pronunciato da George Bush proprio a Kiev l’1agosto 1991, in cui il presidente Usa metteva in guardia gli ucraini contro il nazionalismo suicida. “Il discorso di Chicken Kiev” fu chiamato così in segno di protesta per quello che Safire vedeva come il “colossale errore di valutazione” di calcolo di Bush sull’indipendenza dell’Ucraina. Bush fece tutto il possibile diplomaticamente per tenere unita l'Unione Sovietica, ma il 24 agosto l'Ucraina dichiarò l'indipendenza e l’1 dicembre gli ucraini votarono a favore in un referendum nazionale, portando allo scioglimento dell'Urss entro il 26 dicembre. C’è quindi più di un motivo per pensare che il piatto servito ai giornalisti russi prima del vertice sulla tregua in Ucraina non sia frutto di una scelta casuale. E tanto è bastato per far scoppiare la polemica.