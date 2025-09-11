La politologa Corrao (Luiss): “L’Europa deve essere più incisiva con il premier israeliano. Sanzioni? Non sempre sono efficaci, la Russia insegna”

Roma, 11 settembre 2025 – Il giorno dopo l’incursione israeliana in Qatar nel Medio Oriente è salito vertiginosamente il grado di ebollizione. Tutti si chiedono se ci saranno, e quali, contraccolpi per lo strike che (forse) ha neutralizzato cinque leader politici di Hamas. Tema caldo e fluido per analisti e diplomazia. Francesca Maria Corrao è professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss di Roma, esperta di Medio Oriente.

Israele vuole ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente?

“Questo era un progetto di Daesh (l’Isis, ndr). Israele vuole liberarsi delle milizie terroristiche e delle forze politiche ostili nei Paesi limitrofi contro cui combatte da anni. Dico forze ostili perché in un Paese ci sono anche posizioni diverse. Con la violazione del diritto internazionale forse Netanyhau fa sapere che non intende trattare con Hamas”.

Un altro grattacielo di Gaza distrutto dall'Idf

Quindi l’uso della forza militare in certi casi è giustificato?

“Contrastare il terrorismo è legittimo, ma non giustifico certe modalità, tra cui il raid in Qatar. Alla base della turbolenza c’è sempre il nodo irrisolto di uno Stato per i palestinesi”.

Missione possibile?

“Le potenzialità politiche esistono. Lo stesso Abu Mazen, presidente dell’Autorità palestinese, ha già collaborato con Tel Aviv e non solo dal punto di vista diplomatico. La comunità internazionale si è impegnata più volte, poi interviene qualche entità ostile che fa saltare il tavolo”.

Israele rischia una frattura con i Paesi arabi moderati?

“Non credo. La pace è nell’interesse dell’intera area. Poi ci sono rapporti economici da salvaguardare. In alcuni Paesi esistono però posizioni contrarie a mantenere buoni rapporti. I terroristi non piacciono a nessuno ma non bisogna cadere nell’equivoco di associare il terrorismo al popolo palestinese, come bisogna frenare il razzismo contro gli ebrei”.

Il raid di Doha è stato un segnale al Qatar che ospita la dirigenza politica di Hamas?

“Non credo si tratti di un’offensiva verso lo stato qatarino. Il Qatar rimane un riferimento come mediatore. Ha agevolato perfino il ritiro delle forze Usa in Afghanistan”.

Perché Doha ha questo ruolo?

“Il Qatar è guidato da una famiglia colta e preparata. Il principe negli anni Novanta con una operazione geniale acquistò la tv Al Jazeera per parlare al mondo. Poi ha sostenuto i Fratelli musulmani, ha tenuto rapporti con l’Iran e i Talebani, ha finanziato il fondamentalismo. Nello stesso tempo ospita una base Usa e dialoga con l’Occidente. Così si è ritagliato un ruolo di equilibrio”.

Le sanzioni contro Israele proposte dall’Europa?

“È opportuno che i governi studino nuove soluzioni incisive. Un’azione diplomatica coesa su snodi cruciali per l’economia del Mediterraneo sarebbe più efficace. Le sanzioni, come abbiamo visto con la Russia, non sempre ottengono il risultato sperato”.