La pole dance sull’asta della bandiera turca. Caccia alla turista oltraggiosa: rischia 5 anni di carcere

Roma, 26 agosto 2025 - In Turchia una turista straniera rischia fino 5 anni di carcere per essersi esibita in una pole dance sul pennone della bandiera turca nella storica fortezza di Uçhisar, nella regione di Cappadocia, uno dei principali centri turistici del Paese.

Il governatore della regione ha definito irrispettoso il ballo della donna, che al momento resta sconosciuta, la prefettura ha sporto denuncia e la Procura della Repubblica di Nevşehir ha avviato un'indagine sul caso.

Una turista fa la pole dance sul pennone della bandiera turca nella storica fortezza di Uçhisar

Il video è stato postato sul web il 21 agosto e subito ha scatenato la dura reazione della autorità turche. La donna, in abbigliamento sportivo molto aderente, avrebbe denigrato lo Stato e la bandiera turca, e anche i media nazionali la attaccano accusandola di non rispettare i valori nazionali della Turchia. La turista, non ancora identificata, secondo il codice penale di Ankara rischia 5 anni di prigione: 2 anni per oltraggio alla bandiera e 3 per offesa alla nazione.