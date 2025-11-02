Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra fra Ucraina e Russia

Roma, 2 novembre 2025 – Infuria la battaglia di Pokro vsk. La ‘Porta del Donetsk’, roccaforte strategica nel mirino dei russi, è al centro dell’ormai consueto balletto di voci e smentite. La città sarebbe sotto assedio delle truppe di Putin che cercano di piazzare l’affondo definitivo per prenderne il controllo. “Gli ucraini sono circondati”, sostiene il ministero della Difesa russo, mentre Kiev nega l’accerchiamento pur ammettendo che la situazione è “difficile”.

Nelle ultime ore le forze di Zelensky hanno provato a sfondare e rompere l’assedio, ma i russi hanno bloccato la controffensiva. Perché Prokrovsk è così importante? L’analisi è piuttosto netta: la roccaforte rappresenta l’ultima città ucraina di una certa dimensione lungo l’autostrada che porta alla porzione del Donetsk ancora controllata dall’Ucraina. Co nquistarla, per la Russia significherebbe centrare l’obiettivo più rilevante dalla presa di Avdiivka a inizio 2024.