Pizzaballa entra a Gaza e celebra messa. I droni sovrastano l’omelia del cardinale

10:17

Pizzaballa: "Non abbiate paura, non vi abbandoneremo mai"

"Non vi abbandoneremo mai": così il cardinale Pierbattista Pizzaballa, si rivolge ai fedeli di Gaza nella chiesa della Sacra Famiglia. La voce del cardinale, nell'omelia della messa, è costantemente sovrastata dal rumore in sottofondo dei droni. "Non abbiate paura", ripete più volte Pizzaballa, e "preservate il vostro cuore", "insieme ricordiamo che Gesù è qui con voi". "Vi porto la solidarietà di tutta la nostra Chiesa", "voi in qualche modo siete diventati la luce della nostra Chiesa e il Natale è proprio la festa della luce" e "anche in questa situazione dobbiamo vedere il senso della nostra vita". "Create relazioni, non vi arrendete a questa situazione", ha proseguito il cardinale assicurando che "le persone di tutto il mondo, non solo quelle cristiane, sono con voi". "Allora anche voi potere dare qualcosa perché tutto il mondo vi guarda. Bisogna scegliere se appartenere alla luce o all'oscurità, a Gesù o a qualcun altro". "Siamo orgogliosi di voi, non per qualcosa di speciale, ma perché siete rimasti quello che siete: cristiani con Gesù. Porteremo da qui con noi la luce di Cristo", ha concluso Pizzaballa. Nel corso della celebrazione il Patriarca ha impartito la cresima ad alcuni ragazzi.