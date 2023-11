Oscar Pistorius ottiene la libertà condizionale. La rabbia della madre di Reeva: “Non si è riabilitato”

Pretoria (Sudafrica), 24 novembre 2023 – A Oscar Pistorius – condannato per aver ucciso la fidanzata, la modella Reeva Steenkamp nel 2013 – è stata concessa la libertà condizionale. L’ex atleta paralimpico caduto in disgrazia ha già presentato la domanda al carcere di Atteridgville, dove sta scontando la pena di 13 anni e 5 mesi. Il tribunale ha fissato la data di rilascio al 5 gennaio 2024.

Lo scorso marzo, Pistorius si era già visto negare la libertà condizionata. Le autorità avevano constatato che non aveva ancora scontato il tempo minimo in carcere richiesto dalla legge prima di ottenere una sospensione della pena. Tuttavia, lo scorso mese, la Corte costituzionale ha riconosciuto un errore giudiziario nell’udienza di otto mesi fa e ne ha fissata una per oggi.

Inizialmente, stando alla Bbc, non sembrava che la madre di Reeva, June Steenkamp, avesse da ridire sull’eventuale scarcerazione dell’assassino di sua figlia. Tuttavia, questa mattina prima della sentenza, la donna aveva dichiarato che Pistorius non meriterebbe la libertà condizionale, in quanto “non si è riabilitato” dai suoi “enormi problemi di rabbia”. “La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze – ha fatto sapere Steenkamp in una nota – nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità”. Il padre della ragazza, Barry, è morto lo scorso settembre.

“Una tragedia di proporzioni shakesperiane”, così i giudici hanno definito l’omicidio di Reeva Steenkamp, avvenuto il 14 febbraio 2013 nella residenza di Pistorius. L’uomo ha sparato alla fidanzata mentre era chiusa in bagno, per poi chiamare i soccorsi. Tuttavia, per la modella non c’era più nulla da fare. L’ex atleta ha ammesso di aver fatto partire dei colpi di pistola verso il bagno, ma ha dichiarato di aver scambiato la presenza di Steenkamp per quella di un ladro. La sentenza per omicidio è arrivata nel 2015 per mano della Corte suprema.

Oscar Pistorius è stato il primo atleta disabile a gareggiare con velocisti non-disabili, nel 2012 a Londra. Precedentemente, aveva vinto numerose medaglie come atleta paralimpico. All’età di 11 mesi, ha subìto l’amputazione di entrambe le gambe per una grave malformazione.