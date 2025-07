Pioggia di dollari sulla Casa Bianca, l’ultima trovata di Trump per celebrare l’età dell’oro

Roma, 18 luglio 2025 – Di pari passo con la minaccia dei dazi che, secondo il presidente Usa Donald Trump “stanno portando centinaia di miliardi di dollari” nelle casse americane e dopo l’immagine di un Trump in versione Superman con la didascalia “Il simbolo della speranza. Verità. Giustizia. La via americana”, la Casa Bianca pubblica sul suo account ufficiale un video realizzato con AI, in cui si vedono piovere dollari e volare aquile per celebrare la ‘Golden age’ più volte annunciata dal tycoon e che – stando alla strategia commerciale del presidente – dovrebbe trovare piena realizzazione con l’entrata in vigore dei dazi.

Piovono dollari e volano aquile sulla Casa Bianca

Nel tweet con cui viene condiviso il video si legge: “Sei appena entrato nel 179esimo giorno dell'età d'oro di Trump”. Quindi tra le icone dei dollari, dell’aquila e la bandiera a stelle e strisce, la scritta: “Faccio piovere, faccio piovere, faccio piovere su di loro...”. Il video, della durata di pochi secondi ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, circa trentamila like e oltre 6mila commenti tra l’entusiastico e il perplesso.

Non è la prima volta che la Casa Bianca usa l’intelligenza artificiale per ricreare immagini o video celebrativi, come avvenuto nei giorni scorsi quando il presidente Trump in calzamaglia e mantello rosso fiammante è apparso nell’atto di spiccare il volo come un novello supereroe. Anzi come il Supereroe. Quel Superman, in questi giorni sul grande schermo con un impeccabile David Conrenswet impegnato a salvare l’umanità dall’odio e dalle guerre. Mentre Trump-Superman si presenta come ‘Il simbolo della speranza’. ‘Verità’, ‘Giustizia’, ‘The American Way’ (La via americana) ma ancora, a dispetto dei proclami post elezione, non è riuscito (nonostante i ripetutiti tentativi) a riportare la pace in Ucraina e tanto meno in Medio Oriente. Ci vorrebbero davvero i super poteri, o forse un miracolo.