Piantedosi respinto in Libia: cosa è successo e i retroscena. L’ironia delle opposizioni

Roma, 8 luglio 2025 – Il capo del Viminale Matteo Piantedosi e una delegazione di ministri europei sono stati respinti dal governo dell'est della Libia al loro arrivo a Bengasi. Del ‘team Europe’ facevano parte anche il commissario Ue alle Migrazioni Magnus Brunner e i ministri degli Interni di Grecia e Malta. La delegazione era arrivata in aereo da Tripoli, dove aveva incontrato i rappresentanti del governo di unità nazionale, sostenuto dall'Onu e presieduto dal premier ad interim Abdul Hamid Dbeibah, mentre il governo parallelo di Bengasi fa invece riferimento al generale Haftar. Nella nota delle autorità dell'est si parla di “mancato rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno dei diplomatici stranieri stabilite dal governo libico” che ha portato a una "violazione flagrante delle norme diplomatiche e disprezzo della sovranità nazionale libica". Ai ministri è stato notificato l'obbligo di lasciare il territorio libico quali 'persone non grate’. Sul caso è subito intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha assicurato di volere parlare di quanto accaduto con Piantedosi “appena possibile".

Il retroscena

Secondo fonti libiche a Tripoli dietro lo stop alla delegazione con Piantedosi ci sarebbe “l'ennesimo ricatto di Haftar". Il 'caso' è scoppiato quando all'aeroporto di Bengasi, a differenza di quanto concordato con il generale Khalifa Haftar, come avviene solitamente in occasione di queste visite, ad accogliere la delegazione si sono presentati alcuni ministri del governo parallelo dell'est guidato da Osama Hammad, non riconosciuto dalla comunità internazionale.

Un 'incontro' che avrebbe significato dare legittimità a quell'esecutivo, mettendolo sullo stesso piano di quello di Tripoli. "Si è tentato un compromesso, ma hanno voluto creare il caso", spiegano fonti di Bruxelles, chiarendo che è stata dei libici la decisione di annullare la missione durante la quale si sarebbe dovuto parlare di contrasto all'immigrazione clandestina. Come avvenuto questa mattina a Tripoli, dove la delegazione europea aveva incontrato il premier del governo di unità nazionale Dbeibah.

Nei giorni scorsi lo stesso Hammad aveva emesso un decreto nel quale vietava il movimento e le attività delle missioni internazionali e dei diplomatici nell'est della Libia se prima non si fossero coordinate e avessero ottenuto il via libera dal ministero degli Esteri dell'autoproclamato governo dell'est.

La misura era diretta in particolare contro la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), l'inviata del segretario generale, Hanna Tetteh, ed il suo staff, 'colpevole' di aver attaccato la Camera dei rappresentanti di Tobruk, per aver concesso 69 miliardi di dinari, circa 11 miliardi di euro, al Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione di Belghassem Haftar, il figlio del generale considerato il suo possibile 'delfino'.

L’ironia delle opposizioni

Lo stop a Piantedosi e agli altri ministri europei viene commentato con ironia dalle opposizioni italiane. “La legge del contrappasso”, dice Angelo Bonelli di Avs. Piantedosi “per qualche ora ha provato sulla propria pelle cosa significa sentirsi dire 'clandestino', termine con cui la destra definisce le persone migranti", aggiunge.

E Riccardo Magi di Più Europa rincara: “Quando nel 2024 la Corte di Cassazione affermó che la Libia non è un porto sicuro e che non potevano essere riportati indietro i migranti raccolti nel mediterraneo, la maggioranza meloniana alzò la solita bagarre contro la magistratura. Ora che Piantedosi è stato respinto insieme alla delegazione europea cosa diranno? Lo stesso ministro che pochi giorni fa ha incontrato al Viminale il generale Haftar e che ha messo a disposizione un aereo di Stato per far tornare a casa il macellaio Almasri. La verità è che tutti gli accordi che l'Italia ha siglato con quel Paese sono carta straccia”.

Dura la replica di Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia): “Non sta a me commentare quanto accaduto al ministro Piantedosi, verso il quale nutro stima e rispetto, non solo come ministro ma come servitore dello Stato. Tuttavia alcune scomposte reazioni della sinistra dimostrano il suo solito, macroscopico limite: far prevalere lo spirito di fazione sugli interessi della nazione, essere insomma profondamente anti-italiani”.