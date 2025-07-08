Piantedosi respinto in Libia: “È una persona non gradita”. Pd e Renzi: “Una figuraccia”

Roma, 8 luglio 2025 – Respinto e rimpatriato. Appena messo il piede a Bengasi, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi viene dichiarato persona “non grata” e costretto immediatamente a ripartire dalla Libia. Destino comune ai compagni di viaggio: il ministro degli Interni greco Thanos Plevris, quello maltese Byron Camilleri e il commissario europeo alle migrazioni Magnus Brunner.

Il ministri degli Interni Matteo Piantedosi

Cosa è successo

La visita del quartetto nella capitale della Cirenaica, dopo il precedente passaggio a Tripoli per ascoltare le promesse di lotta alle migrazioni irregolari del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, si risolve in una figuraccia colossale.

Le autorità della Libia orientale – che dalla caduta di Gheddafi è un’entità praticamente autonoma, con una sua politica estera di fatto vicina alla Russia e agli Emirati – bloccano infatti Piantedosi e gli altri componenti del Team Europe appena sbarcati. "Altro che Paese sicuro”, rinfaccia l’opposizione al ministro dell’Interno, cui la Libia riserva così nuovi dolori dopo il rimpatrio – lo scorso gennaio, con aereo di Stato – del torturatore Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale ma protetto da Roma per non urtare Tripoli.

Il foglio di via libico

Il foglio di via libico (una specie di "contrappasso”, secondo il verde Angelo Bonelli) porta la firma di Osama Saad Hamad, leader del governo di Bengasi votato dal parlamento ribelle di Tobruk. La misura contraddice però clamorosamente gli accordi presi dall’Italia con il generale Khalifa al-Haftar, uomo forte dell’Esercito nazionale libico che controlla l’est del Paese. “Parlerò con Piantedosi appena possibile”, sfugge all’imbarazzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La volontà cirenaica di creare un caso emerge dai fatti. Domenica Haftar aveva ascoltato le doglianze del ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis sulle crescenti convergenze libico-turche sulle risorse petrolifere del Mediterraneo orientale e sull’evidente affermazione di una nuova rotta migratoria dall’area di Derna a Creta (1.400 migranti sbarcati solo nel weekend, a dispetto delle 300 miglia da attraversare: impresa nautica che ispira cattivi pensieri ad Atene come a Bruxelles).

Poi lunedì, sempre a Bengasi, Haftar aveva salutato l’ambasciatore francese uscente Mostafa Mihraje (che aveva incontrato subito dopo i maggiorenti del Parlamento di Tobruk all’opposizione di quello di Tripoli). La cronologia diplomatica recente raddoppia così anche gli interrogativi sul fallimento della missione: e questo sia nel caso Haftar abbia consentito la prova di forza di Hamad in una specie di gioco delle parti, sia nel caso (di scuola) che Hamad abbia colpito Haftar per indebolirne il carisma.

Lo stupore

Lo stupore dell’ambasciatore Nicola Orlando con immediata ruvida discussione, scoprendo nel piazzale dell’aeroporto una delegazione governativa della Cirenaica estranea ai protocolli definiti per non violare le prerogative del governo legittimo di Tripoli, conferma le difficoltà italiane a leggere l’attuale caos libico. E l’espulsione di Piantedosi e C. per "mancato rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno dei diplomatici stranieri” rappresenta un brutto colpo per il governo.

"Il respingitore è stato respinto”

"Piantedosi il respingitore è stato respinto. Tu chiamale se suoi emozioni....», scrive Luca Casarini dell’ong Mediterranea. “Il respingimento di Piantedosi la dice lunga anche sull’affidabilità dei partner libici ai quali deleghiamo il lavoro sporco di bloccare le persone in movimento – commenta Cecilia Strada (Pd) –. alto mare, viaggi della speranza che si trasformano in naufragi. Un inferno pagato con le tasse italiane ed europee”.

Renzi: "Profonda vergogna”

"Massima solidarietà a Piantedosi. Profonda vergogna per come il nostro Paese gestisce la politica estera e le relazioni internazionali: non ci meritiamo certe figuracce globali", scrive Matteo Renzi (Iv). “Il governo italiano ha finora scelto la linea del dialogo. Ora è tempo di cambiare”, riconosce il leghista Paolo Borchia.

"La verità è che tutti gli accordi sono carta straccia, dal protocollo per le motovedette al Piano Mattei. Meloni non sacrifichi vite umane in cambio della sua propaganda», chiede Riccardo Magi (+Europa). Per i 5 Stelle questa è la totale disfatta del governo Meloni»