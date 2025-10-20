Piano Trump in bilico: "Troppe contraddizioni. Le due parti lo sabotano"

"Tutti i nodi del piano Trump ora vengono al pettine. Bisogna essere onesti intellettualmente e guardare la realtà: al di là degli annunci enfatici di lunedì scorso a Sharm el-Sheikh, il conflitto non è mai del tutto scemato e la situazione è ancora ben lontana da qualsiasi idea di pace. È tutto appeso a un filo sottilissimo". È quanto afferma Giuseppe Dentice, analista dell’Osservatorio sul Mediterraneo (Osmed) dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V.

Cosa sta succedendo nel sud della Striscia?

"Il fatto che Israele abbia bombardato il sud della Striscia, facendo passare il tutto come un’aggressione nei suoi confronti, è un po’ contraddittorio: tecnicamente è un’operazione lanciata da Israele contro un’area occupata dalle sue stesse forze. E questo dovrebbe lasciare qualche dubbio. Credo che dietro a tutto ci siano dei tentativi di sabotare l’accordo. Mi sembra evidente una spinta notevole a cercare un casus belli, un escamotage per riprendere le operazioni militari".

Dunque non c’è la volontà di portare a termine il piano Trump?

"Tanto all’interno di Hamas quanto all’interno del governo israeliano ci sono forze diverse che spingono per sabotare il piano. Cosa già accaduta varie volte in questi due anni".

L’accordo reggerà?

"Quello che sta accadendo non ci fa presagire nulla di buono. Netanyahu dice che Hamas deve rispettare la tregua ma deve farlo anche Israele. Gli accordi prevedono che Israele apra il valico di Rafah, che praticamente ha chiuso fin dal giorno dopo la firma degli accordi, bloccando gli aiuti umanitari. La pace si fa in due e non a senso unico".

L’intervento di Trump riuscirà a sconfiggere le criticità?

"Ad oggi non sembrerebbe uno scenario plausibile. Trump sta cercando, anche con un eccessivo pragmatismo al limite del cinismo, di contenere le spinte da ambo le parti nel tentativo di impedire che anche questa intesa deflagri. La pace non si fa da sé e da questo punto di vista bisogna anche darle una chance".

L’introduzione di una forza di stabilizzazione farebbe la differenza?

"Non ci sono le condizioni di sicurezza e neanche gli elementi che possono indurre alla creazione di questa forza. Anche se fosse guidata dall’Egitto e venissero coinvolti tutti gli attori arabi".

Tra le questioni irrisolte c’è il disarmo di Hamas.

"Il primo paradosso del piano Trump è che non si può provvedere a una stabilizzazione della Striscia senza l’attore che la governa e che di fatto ne mantiene il controllo".

A quali condizioni Hamas potrebbe accettare il disarmo?

"Solo a patto di risolvere la lotta di potere interna. L’ala politica sarebbe anche disposta ad accettare il disarmo con salvacondotto per l’estero per alcuni e possibile rebrandizzazione del movimento che consenta ad Hamas di tornare in corsa per governare Gaza. Ma l’ala militare è di per sé oltranzista e ideologicamente molto schierata in funzione anti israeliana e anti ebraica".

Per raggiungere la pace è necessario, come dice il cardinale Pizzaballa, cambiare gli interlocutori?

"Senza dubbio. Ma è ancora prematuro parlare all’interno del governo di Israele di un reshuffle che possa portare Netanyahu in minoranza. Sull’altro fronte il rilascio di Marwan Barghouti sarebbe stato fondamentale per garantire una maggiore unità dei palestinesi. Ma tenerli divisi facilita gli obiettivi israeliani".